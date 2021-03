Sokba került Messi elrontott büntetője, a PSG kiejtette a Barcelonát

Szinte mindenki emlékszik arra, mi történt majdnem napra pontosan négy évvel ezelőtt. Akkor a BL nyolcaddöntőjében a Barcelonának 4–0-s hátrányt kellett ledolgoznia a Paris Saint-Germain ellen, ami végül drámai körülmények között sikerült, a katalán együttes 6–1-re nyert és 6–5-ös összesítéssel továbbjutott.

A helyzet most hasonló volt, de mégis más. A Barcának ezúttal is csodára lett volna szüksége a PSG ellen, de a négy évvel ezelőttinél is nehezebb helyzetbe került az első találkozón, ugyanis a Camp Nouban szenvedett 4–1-es vereséget.

Ronald Koeman együttese a jó formájában bízhatott, emellett önbizalmat adhatott a Sevilla ellen megfordított kupaelődöntő, no meg a Joan Laporta győzelmével végződött elnökválasztás, amely végre lezárta a sötét Bartomeu-korszakot és az azt követő bizonytalanságot.

A Barcelona természetesen támadólag lépett fel a visszavágó elején, főleg Lionel Messi volt elemében, de az első lövését blokkolták a védők, másodszor pedig szabadrúgásból próbálkozott, ami fölé szállt. Aztán Ousmane Dembélé is aktivizálta magát, három kísérletéből az egyik jócskán fölé ment, a másikat könnyedén, a harmadikat bravúrral védte Keylor Navas.

A legnagyobb helyzet Sergiño Dest előtt adódott a 23. percben, aki könnyedén tört be a jobb oldalról a tizenhatoson belülre, de éles szögből leadott közeli lövését Navas reflexből a felső kapufára tolta. Egy perccel később Dembélé centerezett Messinek, aki azonban pár centivel lemaradt a passzról.

A PSG a 28. percben jutott el először a Barca kapujáig, de Layvin Kurwaza megmozdulásáról nehéz eldönteni, hogy passz vagy lövés akart lenni, mindenesetre Marc-André ter Stegen könnyedén hatástalanította.

Viszont középen elesett Mauro Icardi, Anthony Taylor pedig a videobíró segítsége után tizenegyest ítélt, ugyanis Clement Lenglet rálépett az argentin csatár lábára.

Kylian Mbappé állt a labda mögé és kíméletlenül be is vágta a tizenegyest, amivel a 31. percben megszerezte a vezetést a PSG. A francia csatárnak ez volt pályafutása 25. BL-gólja, ő lett a sorozat történetében a legfiatalabb játékos, aki elérte ezt a számot – éppen Messit előzte meg.

A Barcelona nem roskadt össze, Dembélé próbálkozott ismét, viszont megint Navas nyerte a párharcukat. Aztán a 36. percben már ő is tehetetlen volt, ugyanis Messinek elsült a bal lába, és 25 méterről óriási gólt ragasztott a jobb felső sarokba.

A következő percek is Navasról szóltak, először gyanús körülmények között ütközte le Destet (Taylor és a VAR sem látta szabálytalannak), majd Sergio Busquets 15 méteres löketét kellett hárítania.

A félidő ráadásának első percében aztán a vendégek is kaptak egy tizenegyest, Kurzawa tartott rá Antoine Griezmann lábára, Taylor pedig a videobíró jóváhagyásával a büntetőpontra mutatott.

Messi hajtotta végre az ítéletet, viszont Navas térdére lőtte a labdát, ami a felső kapufára pattant, a szöglet után pedig a PSG védői a gólvonalról tisztáztak.

Ezzel ért véget a rendkívül izgalmas és eseménydús első játékrész.

A második félidő elején is a Barcelona dominált, igaz, Mauricio Pochettino megszilárdította a PSG védekezését, a hazaiak jóval kevesebb területet hagytak a vendégeknek. A mezőnyfölény többnyire meddő volt, de a 61. percben így is sikerült jókora káoszt teremteni a párizsiak kapuja előtt, Presnel Kimpembe viszont remekül blokkolt.

A 69. percben Busquets csúsztatott meg egy szögletet, Navas viszont ezúttal is remekelt, látványos mozdulattal védett. 20 perccel a vége előtt a PSG beszorult a kapuja elé.

Koeman egyre több támadó szellemű játékost cserélt be, igyekezte fokozni a nyomást, de a tizenhatos előterében így is rendre megállt a tudomány.

Az abszolút alárendelt szerepet játszó PSG a 83. percben jutott el először a Barcelona kapujáig, de Icardi kiszorított helyzetből eleresztett lövése nem volt túl veszélyes. A túloldalon Miralem Pjanic lekészítése után Griezmann vágta fölé izomból a labdát, kezdett megjelenni a frusztráltság a Barcelona játékosain.

Sőt, a rendes játékidő utolsó pillanatában Mbappé még meg tudott iramodni és le is futotta a katalánok védelmét, de balos bombája nem sokkal a rövid felső mellett zúgott el.

Ez volt az utolsó említésre méltó mozzanata meccsnek és a párharcnak is. A PSG taktikusan, fegyelmezetten lehozta a visszavágót, Keylor Navas remekül védett és megfogta Messi büntetőjét is, talán akkor szálltak el végleg a Barcelona esélyei. Ez pedig az jelenti, hogy 2021-ben sem Cristiano Ronaldo, sem Lionel Messi nem lesz ott a BL negyeddöntőjében.

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) 1–1 (1–1)

Gólszerzők: Mbappé (31. – tizenegyesből), illetve Messi (36.)

Továbbjutott: a PSG, 5–2-es összesítéssel.

A játéknap másik mérkőzésén a Puskás Arénában a Liverpool ezúttal is 2–0-ra győzött az RB Leipzig ellen, így kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel jutott a legjobb nyolc közé.