A City először vagy a Chelsea másodszor

Sokszor megnyertük már a bajnokságot, most pedig végre az európai színtéren is előre tudtunk lépni. Bízom abban, hogy nem fogunk megremegni, mert az előző évekhez képest sokkal jobbak vagyunk. Meg kell birkóznunk az izgalommal és a nyomással is, de biztos vagyok abban, hogy jó mérkőzést fogunk vívni