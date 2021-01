Biztos a Bayern volt 2020 legjobb csapata?

Hogy miért a Bayern volt év legjobb csapata? Egész egyszerűen azért, mert mindent megnyert, amit csak lehetett, ráadásul hogyan!

A Bayern München remek tavaszon van túl, Niko Kovac menesztése után új erőre kapott az együttes és Hansi Flick irányítása alatt játékban is rengeteget fejlődött. A koronavírus-járvány miatt alaposan felforgatott tavaszi szezonban egyszer sem kaptak ki a bajorok, a Bajnokok Ligáját pedig úgy nyerték meg, hogy minden ellenfelüket legyőzték. Összességében öt trófeával gazdagodott a klub vitrinje (Bajnokok Ligája, Bundesliga, Német Kupa, európai Szuperkupa, német Szuperkupa). A jó forma ősszel is kitartott, és bár a veretlenségi sorozata megszakadt a csapatnak, a BL-csoportját simán megnyerte és a német élvonalban is az élen telel.

Flick 58 mérkőzésen irányította eddig a Bayernt, 50 győzelem mellett öt döntetlen és csupán három vereség a mérlege.

Az élsportban minden mérhető, a profi futball csúcsán pláne. Igaz ez még akkor is, ha a különböző topbajnokságok csapatai csak az európai kupaküzdelmekben tudják összevetni tudásukat. Ezzel az összevetéssel csak akkor van gond, ha egy-egy topklub nem vívja ki az európai kupaszereplés jogát, de a következő naptári évben brillírozik.

Márpedig a Milan 2020-as évére ez igaz.

A Milan nem játszott az idei BL-széria legjobbjaival, nem méretett meg tavasszal a kupasorozatokban. Játszott viszont háromszor is azzal a Juventusszal, amely minden szezonban a BL egyik, nem is olyan titkos esélyese. A torinói sztárklub 2020-ban három alkalommal sem tudta legyőzni a Milant, sőt, az őszi bajnokin 2–0-s vezetésről bukott el 4–2-re.

Amikor 2015 októberében kinevezték Jürgen Kloppot a Liverpool menedzserévé, azt ígérte, négy éven belül nyer egy trófeát a csapattal. Nem tévedett. 2019-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd az európai Szuperkupát, a klubvilágbajnokságot, de a katarzis idén nyáron jött el: behúzták a hőn áhított bajnoki címet is. „Minden sorozatban és mindenhol bajnokok vagyunk” – mondta Peter Moore ügyvezető igazgató a Premier League megnyerése után.

A Liverpool-szurkolók 30 éve vártak az újabb Premier League-sikerre, ami 103 410 játékpercet ölel fel, 239 futballistát, és 1.47 milliárd átigazolásokra költött fontot.

Klopp tudta, hogy valami rendkívülit kell húznia ahhoz, hogy az előző két idényben egyaránt bajnok Manchester Cityt meg tudja előzni csapatával. A Liverpoolnál tökéletesítette a magas intenzitású gegenpressinget, a szélső védők átlós passzai és beadásai rendkívül hatékonynak bizonyultak, a középpályán fáradhatatlan munkások dolgozzák végig a meccseket, a támadótrió pedig rendkívül eredményes.

Lényegében a teljes keret a maximumot nyújtotta az egész szezonban, a csapategység pedig trófeákkal is párosult.

A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet után ugyan visszaesett a csapat teljesítménye, de a bajnoki címet nem lehetett elvenni tőle. A jelenleg is zajló idényben 16 forduló alatt megszerzett 33 pontjával vezeti a tabellát a Liverpool, eddigi egyetlen veresége mondjuk némiképp váratlan, ám annál súlyosabb volt: az Aston Villa elleni 7–2. Ez a kisiklás megmutatta, hogy nincs tökéletes csapat, de azt is, hogy van tartása az együttesnek, hiszen fel tudott állni egy ekkora pofon után.

A Bayern München háza táján végig rend volt.

A járvány miatt nagy költekezésbe nem kezdett a klub, Leroy Sanén kívül nagyobb összeget nem fizetett játékosért, bár a német szélső Münchenben egyelőre még keresi önmagát. Flick ésszerűen erősített, muszáj volt bővítenie a keretet és a kiegészítő játékosok egész jól muzsikáltak az ősszel. A Chelsea-től tavaly nyáron elcsábított 17 éves Jamal Musiala már tíz bajnoki meccsen bizonyíthatott az idényben, és háromszor be is talált az ellenfél kapujába, ez is bizonyítja, hogy a vezetőedző jó érzékkel nyúl a fiatalokhoz is. A 20 éves Alphonso Davies már alapember, teljesítményével pedig kiérdemelte, hogy ott legyen a FIFA Év csapatában, illetve az év sportolójának válasszák Kanadában.

Az üres stadionban lejátszott mérkőzések sok bevételkiesést okoztak, de az egy éve hivatalban lévő Herbert Hainer elnök, illetve Karl-Heinz Rummenigge vezérigazgató irányításával

a klub gazdaságilag sem inogott meg, egy csapat életében pedig ugyanakkora siker nyereségesnek lenni a pályán, mint azon kívül is.

A topligák élcsapatai közül azonban a Milan fejlődött a legnagyobbat; és vélhetően a nagy bajnokságok listavezetői közül a Milan játékosainak piaci értéke emelkedett a legnagyobbat 2020-ban.

A klub az elmúlt években, évtizedben látványos zuhanórepülésben volt. Többször is a középmezőnyben végzett, a BL-helyezés álomnak is erősnek tűnt. A klub többször is tulajdonost, koncepciót váltott – edzőt még többször. A 2018–2019-es idény végére azonban valami megváltozott. A csapat a klublegenda, Gennaro Gattuso vezetésével mindössze egy ponttal maradt le a BL-indulást jelentő helyről, de az amerikai tulajdonos egy másik klublegendával, a jelenlegi sportigazgatóval karöltve úgy döntött: Gattusónak távoznia kell, s helyére azt a Stefano Piolit ülteti, aki olasz szinten korábban a Laziót ugyan a dobogóra vezette, de a városi rivális Internél megbukott. Pioli első milanos hónapjai nem hoztak komoly előrelépést. Féléves munkája után az európai sajtó már szinte kész tényként írta egy évvel ezelőtt, hogy a klub ismét modellt vált, és Pioli helyére a német Ralf Rangnick érkezik, amolyan klubmindenesként.

De Rangnick nem érkezett meg soha Milánóba, a Milan nem vált meg Piolitól. Hogy ezért, vagy a 39 éves Zlatan Ibrahimovic tavaly decemberi visszacsábítása miatt, de tény: 2020 tavaszán Pioli Milanja megtáltosodott. Már a 2019–2020-as bajnokság végére fantasztikus mutatókat produkált a csapat, de az igazi nagy sorozatot az idei őszre időzítette a klub:

az egyetlen veretlen csapat maradt a topligákban és az első helyről várhatja a 2021-es folytatást.

Ebben a naptári évben a Rossoneri szerezte a legtöbb pontot a Serie A-ban, szám szerint 79-et, így sikerült felülmúlni az Intert, az Atalantát és a Juventust is. Ezen kívül a Milan nevéhez fűződik a legtöbb győzelem, a legkevesebb vereség, a második legtöbb rúgott gól, a legkevesebb kapott gól és a legjobb gólkülönbség is. Legutóbb 9 évvel ezelőtt, 2011-ben szerzett 79-nél több pontot a milánói együttes, akkor 80-at.



Mindezt úgy, hogy a mértékadó Transfermarkt portál szerint a Juventus és az Inter játékoskerete is jelenleg majdnem másfélszer olyan értékes, mint a Milané, de a Napolié is jóval drágább.

A pályán nyújtott remek teljesítmény értékelésénél a játékosokkal dolgozó stáb is említést érdemel. A játékosmegfigyelőktől kezdve a rehabilitációs szakemberekig mindenki egy nagy családként éli a mindennapjait. A héten jött a hír, hogy új fizioterapeutát „igazolt” a Liverpool, méghozzá Németországból. A Pool volt az első ismert futballcsapat, amelyik bedobásokra szakosodott edzőt kezdett el alkalmazni. Elsőre sokan csodálkoztak rajta, sőt, megmosolyogták, de amikor gólokat lehetett kötni hozzá, más megvilágításba került. Ami azonban az egyik legfőbb építőkocka a Liverpool sikereiben, az az adatvezérelt döntéshozó mechanizmus. Amikor a Fenway Sports Group – amely a Boston Red Sox baseballcsapatának is tulajdonosa – 2010-ben megvásárolta a klubot, elkezdődött az adatvezérelt metódusok bevezetése. Jürgen Klopp érkezésével ezek a folyamatok felgyorsultak, a játékoskiválasztás tudatos és – mint azóta kiderült – hihetetlenül sikeres lett. Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Sadio Mané – csak néhány érkező a Klopp-érában, akik nélkül aligha tartana ott a klub, ahol.

Több PhD-fokozattal rendelkező szakember is erősíti a Michael Edwards sportigazgató vezette háttérstábot: Ian Graham (elméleti fizika), William Spearman (fizika), Tim Waskett (asztrofizika), valamint a két matematikai mesterdiplomával rendelkező Dafydd Steele.

A jelmondatuk, hogy minden, ami a pályán történik, az mérhető, és egy objektív mutatóval leírható.

A pályán kívüli teljesítményt értékelve is kiemelkedő, amit a Liverpool alkotott az elmúlt években. Az innovatív digitális stratégiának köszönhetően a klub szurkolói bázisa egyes becslések szerint 800 millió drukkerre tehető. Mindezt úgy, hogy közülük a legtöbben soha nem jártak az Anfielden. A Liverpool elemzésekben és stratégiai gondolkodásban a világ élvonalába tartozik a sportegyesületek között.

És nem érdemes elmenni szó nélkül amellett sem, amikor egy csapat ugyanolyan hatékony, ha a legjobb játékosai éppen pihenőt kapnak. Márpedig a Bayern Münchennél ez a helyzet.

Flick a klasszikus 4-2-3-1-es felállást alkalmazza, a játékrendszer pedig kimondottan jól működik, még akkor is, ha egy-egy kulcsjátékos éppen pihenőt kap. A széleken két-két magas színvonalon futballozni tudó játékos is bevethető, ha pedig Joshua Kimmich és Leon Goretzka sem alkalmas a játékra, a középpálya szinte ugyanúgy működik akár Corentin Tolissóval, vagy éppen David Alabával.

Mondhatni, a csapatnak nincs gyenge pontja!

A szakírók egyébként három pontban határozták meg a Milan sikerszériájának okát. Az első a sportigazgató, Paolo Maldini, aki hosszú éveket várt arra, hogy a klub történetének egyik legnagyobb ikonjaként végre a vezetésben is helyet kapjon. Maldini remek scout-hálozatot épített ki, nagyszerű érzékkel vadássza le azokat a fiatalokat, akik nemcsak a mai, hanem a jövőbeli Milan-sikerek zálogai is lehetnek. Jellemző példa a belga Alexis Saelemaekers leigazolása. A 21 éves belga szélsőben jószerivel még hazájában se hittek. De amióta egy évvel ezelőtt megérkezett és pályára lépett, még soha nem veszített mérkőzést a Milan játékosaként: a mérlege 32 meccsen 22 győzelem és 10 döntetlen.

A siker másik oka Stefano Pioli, aki a kezdeti hullámvölgyek után idén karácsonykor már hazavihette a Gazzetta által átadott Év edzője díjat. Az olasz tréner maga mögé utasította a Scudetto-győztes Maurizio Sarrit (Juventus) és az Olasz Kupa-győztes Gennaro Gattusót (Napoli) is.

Piolival a kispadon eddig lenyűgöző számokat produkált a Milan 2020-ban, a mérleg: 45 tétmérkőzésen 30 győzelem, 12 döntetlen és 3 vereség, valamint 108 rúgott és 55 kapott gól.

A jó szereplés harmadik tényezője: Zlatan Ibrahimovic. A 39 éves csatár hamar bizonyította, hogy a Maldini-ifjak mellé ő a megfelelő ember. Ibra hihetetlen eredményeket ért el pályafutása alatt, mindenütt referenciapont volt a pályán és az öltözőben is. Jellemző, hogy amikor Maldiniék 18 hónapos szerződést javasoltak számára azt mondta: „Legyen 6 hónap, mert nem tudom, hogy mit adhatok nektek.” Azóta kiderült: egy olyan évet, amelyet a milanisták évtizede várnak. Ibra versenyképessé tette a tehetségeket, átvállalta a fiatalokra nehezedő nyomást és felelősséget. Megemelte a mércét, az elvárásokat:

Soha nem kérek semmit magamnak, én vagyok a Mikulás és ajándékot hozok mind a 27 gyerekemnek. Két gyerekem Svédországban van, míg a másik 25 Milanellóban. Ebben az évben sok dicséretet kaptunk azzal kapcsolatban, amit elértünk és amit csinálunk. Nagyon kevés mérkőzést veszítettünk – Ibra nem szeret veszíteni. Nem tudom, hogy ez nekem köszönhető-e, de hoztam és tettem valamit. Amikor januárban megérkeztem, a Milan a 12. helyen állt. Előre leírták a csapatot és ítélkeztek még mielőtt látták volna az eredményeket, miközben nem is voltak meccsek. Ezzel szemben elértük az élmezőnyt és bebizonyítottuk, hogy ott a helyünk és most így kell folytatnunk.

Nem véletlen, hogy Paolo Maldini, aki egymaga annyi Bajnokok Ligája-serleggel büszkélkedik, mint a Juventus és az Inter csapata együtt, karácsony másnapján azt mondta: „Ennek a bajnokságnak még mindig a Juventus és az Inter a legfőbb esélyese. De a mi csapatunk nem hagyja abba az álmodozást. Realista vagyok, de az álmok néha valóra válnak.”

