Meghalt a PSG történetének első gólszerzője

A PSG-t 50 évvel ezelőtt, 1970-ben alapították, a csapat augusztus 23-án játszotta első hivatalos mérkőzését. A Stade Poitevin elleni összecsapáson 1–1-es döntetlen született, a párizsiak gólját szabadrúgásból Guignedoux szerezte – ez volt a klub történetének első találata.

Guignedoux játszott ezt megelőzően a Stade Saint-Germainben, később pedig a Paris FC-ben és az AS Monacóban is. Pályafutása után a PSG C-csapatát irányította edzőként, majd foglalkozott az U15-ös együttessel is. Segédedzőként dolgozott a Strasbourg és a Valenciennes stábjában is.

Az örökkévalóság első gólja. Sosem feledünk, Bernard

– írja a hivatalos Twitter-oldalán a PSG.

Un premier but pour l'éternité.



Nous ne t'oublierons jamais Bernard ❤️💙 pic.twitter.com/Q7653LYzEn — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2021

(Borítókép: Bernard Guignedoux az alsó sorban, balról a negyedik [Universal / Getty Images Hungary])