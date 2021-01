Egyre közelebb a Real Madridhoz a Bayern védője

Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy David Alaba a nyártól a Real Madrid futballistája lesz. A Bayern Münchennél lejár a szerződése, a hosszabbítási ajánlatot nem fogadta el, így ingyen távozhat a bajoroktól.

Az As és a Marca is azt írja, hogy a Real Madrid az első számú kérője David Alabának. Utóbbi napilap szerint az osztrák védő négyéves szerződést fog aláírni a fővárosiaknál. Az átigazolásokban mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint öt különböző európai topcsapat is informálisan kereste meg Alabát, akinek az álma a Real Madrid.

A Marca hozzáteszi, a spanyol gigász a napokban fel szeretné pörgetni az eseményeket, így a felek közel kerülhetnek a megállapodáshoz.

Alaba klubváltása már hetek, sőt, hónapok óta téma a nemzetközi sportsajtóban, miután (többször) visszautasította a Bayern München szerződéshosszabbítási ajánlatát. Kontraktusa a nyáron kifut, így ingyen távozhat klubjától.

A 28 éves védő kilencszer nyerte meg a Bundesligát a Bayern Münchennel, a Bajnokok Ligáját pedig kétszer. A Transfermarkt 65 millió euróra becsüli a piaci értékét.

(Borítókép: David Alaba. Fotó: Andreas Gebert / AFP)