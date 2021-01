Bombameglepetés: közel négy év után hazai pályán kapott ki az FTC

A hazaiak keretéből egyelőre hiányzott a hétfőn bejelentett új igazolás, az amerikai jobbhátvéd, Henry Wingo, Szerhij Rebrov kezdőjére azonban így sem lehetett panasza a ferencvárosiaknak:

Dibusz Dénes – Marcel Heister, Miha Blazic, Lasa Dvali – Ihor Haratyin, Somalia – Tokmac Nguen, Aissa Laidouni, Alexander Zubkov – Mirto Uzuni

összeállításban kezdték a meccset a zöld-fehérek.

Nagy Fradi-fölénnyel kezdődött a találkozó, az első 10 percben szinte csak a diósgyőri térfélen folyt a játék, egymás után végezték el a szögleteket a hazaiak – szám szerint hatot –, komoly lehetőséget azonban nem tudtak kialakítani a hazaiak Antal Botond kapuja előtt.

Az első helyzetre a 14. percig kellett várni, ez azonban ziccer volt a javából:

Uzuni maradt teljesen üresen a vendég kapu előterében, az albán támadó azonban a kapusba fejelte Blazic nagyszerű beadását.

A következő említésre méltó jelenet a 23. percben történt, előbb egy ferencvárosi labdaszerzés után Tokmac lépett ki a védők közül, majd a 16-oson belülről, éles szögből tüzelt, lövése azonban elkerülte a kaput. 30 másodperc múlva megint a norvég csatár veszélyeztetett, Zubkov centerezett hozzá a jobb szélről,

az újabb próbálkozás azonban egy blokkoló védőn lelassult, így nem okozott gondot Antalnak.

A DVTK az első félidőben nemhogy kaput eltaláló, semmilyen kísérletig nem jutott, viszont agresszív védekezése érezhetően nem ízlett a Fradinak, sok apróbb szabálytalansággal tördelték a játékot. Szünetben így gól nélküli döntetlennel mehettek pihenőre a csapatok.

A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: a diósgyőriek gyakorlatilag 10 emberrel védekeztek, az FTC pedig már-már nyomasztó fölényben futballozott. A vezető találat azonban csak nem akart megszületni,

pedig az 50. percben Botka jobb oldali beadása ígéretesnek tűnt, Laidouni azonban bevetődve hat méterről a kapu fölé emelt.

Ezután viszont a vendégek kijöttek a szorításból, több labdaszerzésük is volt a félpálya környékén, helyzet azonban továbbra sem tudtak kialakítani Dibusz kapuja előtt. A 69. percben változtatott is a hazaiak vezetőedzője, Botka és Zubkov helyére Lovrencsics Gergő és Isael érkezett a pályára. Az utolsó negyedórára Sigér Dávid is beállt, valamint debütált a Fradi téli szerzeménye,

Gera Dániel is – a két magyar játékos Tokmacot és Somáliát váltotta.

A cserék ellenére a DVTK előtt adódott a félidő addigi legnagyobb helyzete, Márkvárt Dávid szabadrúgását Goran Milovic csúsztatta kapura, Dibusz azonban látványos vetődéssel hárított.

A 85. percben azonban már ő is tehetetlen volt,

a másodpercekkel korábban pályára lépő Asmir Suljic első labdaérintéseinek egyikéből közelről óriási meglepetésre a vendégeket juttatta előnyhöz.

Nagy meglepetésre a találatot szerző játékost taktikai okokból szinte azonnal le is cserélte Zoran Zekic, nagyjából öt percet töltött a pályán a bosnyák támadó, Dejan Karan jött helyette a védelembe.

Az utolsó pillanatokban mindent egy lapra feltéve támadott az FTC, Isael lövésével pedig kis híján össze is jött az egyenlítés, ám Antal óriási bravúrral kitolta a léc alól a brazil löketét. Az eredmény így nem változott,

a Diósgyőr óriási meglepetésre a Groupama Arénában győzte le a címvédőt és véget vetett a 2017 áprilisa óta tartó, 61 meccses veretlenségi sorozatának.

A Ferencváros előnye így kilenc pont maradt a második MOL Fehérvárral szemben a tabellán.

(Borítókép: Szigetvári Zsolt/MTI)