Dárdaival kezdődhet az igazi berlini korszakváltás

Dárdai Pál másfél év után tér vissza a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Hertha BSC kispadjára. A magyar szakember mostani érkezésével valódi korszakváltás kezdődhet Berlinben, hiszen Michael Preetz sportigazgató is távozott.

A fővárosi klub 2019 áprilisában jelentette be, hogy az idény végén távozik Dárdai a felnőttcsapat éléről. Ekkor szurkolók százai lepték el a klub közösségi oldalát, és hangot adtak véleményüknek, miszerint inkább a vezetőségben lenne szükség takarításra.

A rossz eredményekért elsősorban Preetzet okolták, aki 1996-ban szerződött a Herthához, majd mikor 2003-ban befejezte profi pályafutását, egyből a klub vezetőségében kapott szerepet. Hat évvel később, a Werner Gegenbauer elnökkel folytatott hatalmi harca után elköszönt a klubtól Dieter Hoeness, helyét Preetz foglalta el, aki sportigazgató, klubmenedzser lett. Úgy tűnt, kirobbanthatatlan a pozíciójából. Egészen eddig.

Dárdai másfél évvel ezelőtti távozása után érkezett a klubhoz Lars Windhorst befektető, aki azzal a céllal kezdett több száz millió eurót pumpálni a klubba, hogy az egész Európában meghatározó szerepet játsszon a jövőben.

Lucas Tousart 25 millió euróért érkezett, Krzysztof Piatek 23-ért, és az a Dodi Lukebakio, aki gyenge teljesítménye miatt még a keretben sem volt ott a legutóbbi, Werder Bremen elleni, 4–1-re elvesztett összecsapáson, 20 millióért.

A drága igazolások nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, egyes hírek szerint pedig az öltözőben sincs minden rendben, ráadásul integrációs problémák is adódnak a német nyelvtudás hiánya miatt.

Dárdai távoztával a csapat mintha elvesztette volna karakterét, ehhez persze hozzájárult az is, hogy több meghatározó játékos (Vedad Ibisevic, Per Skjelbred, Salomon Kalou, Thomas Kraft és Ondrej Duda) is olajra lépett.

Amikor 2015-ben Dárdai váltotta Jos Luhukayt, a csapat a 17. helyen állt, a cél a bennmaradás volt. Sikerült, majd előbb egy hetedik, később egy hatodik, majd egy tizedik és tizenegyedik hely jutott az együttesnek. Preetz legnyugodtabb menedzseri éveit élte.

Kettejük viszonya azonban csupán munkaviszony volt. A berlini közvélemény helyén kezelte a dolgokat, a szurkolók zöme tudta, hogy akkor nem volt pénz sztárjátékosokat vásárolni, a realitás pedig a középmezőny. Preetz már akkor is azon a véleményen volt, hogy ez a főváros csapata, és évről évre fejlődnie kell. Ehhez képest a szerényebb körülmények között működő Union Berlin 18 forduló alatt kilenc ponttal többet gyűjtött már a városi riválisnál a jelenlegi idényben…

Preetz egyre nagyobb nyomást helyezett 2019 tavaszán Dárdaira, de nem ő fúrta meg a vezetőségnél. Bár barátok sosem voltak, tisztelték egymást. Viszonyuk akkor érte el a mélypontot, amikor Dárdai befolyásos ultrákat hívott meg a házába a dortmundi balhé után.

2018 októberében Borussia Dortmund–Hertha mérkőzést rendeztek a Bundesligában. A berlini szurkolók néhány perccel a meccs kezdete után érkeztek a stadionba, provokálták a rendőröket, rájuk támadtak, rúgták és ütötték őket. Pirotechnikai eszközöket is használtak, a félidőben két mellékhelyiséget vertek szét, a letört mosdókagylókkal ismét rendőrökre támadtak. Az incidensben 45-en sérültek meg, köztük öt rendőr.

A balhé után szigorítottak a Herthánál, az RB Leipzig elleni bajnoki előtt közölték, hogy a szurkolók nem vihetnek be transzparenseket, zászlókat és zászlórudakat a stadionba. A találkozóra végül bejutott egy transzparens, azzal a szöveggel, hogy „A kollektív bűnösség ellen”. Dárdai a meccs után temetői hangulatról beszélt.

A Berliner Zeitung azt írta akkor, miután Preetz és a vezetőség úgy döntött, szigorít, Dárdai meghívott néhány befolyásos ultrát a saját házába, hogy beszélgessenek. Dárdai erről nem szólt Preetznek, aki ezután megorrolt rá. Preetz azt mondta, ilyet nem csinálhatnak a szurkolók (a dortmundi meccsre gondolva), Dárdai azon a véleményen volt, hogy szüksége van a csapatnak a drukkerekre.

A Hertha legnagyobb célja volt akkor, hogy befektetőt találjon, hiszen már az új stadion terve is ott hevert az asztalon. Ehhez pedig arra volt szüksége, hogy a Hertha mint márka minél vonzóbb legyen. Nos, vonzónak talán egy ideig vonzóbb volt, de sikeresebb egyáltalán nem.

Dárdai első érájában 172 mérkőzésen irányította a csapatot, átlagosan 1,38 pontot szerzett meccsenként. A magyar edzőt követő Ante Covicnak 14 meccs jutott, ő 1,21 pontot átlagolt. A viharos körülmények között távozó Jürgen Klinsmann 10 találkozón ült a kispadon, meccsenkénti 1,20-as pontátlaggal.

Alexander Nouri megbízott vezetőedzőként 1,25-ös átlagot ért el négy mérkőzés alatt, majd Bruno Labbadia 1,07-et 28 meccsen.

Egyetlen Dárdait követő edző sem volt annyira eredményes, mint a magyar szakember.

A sportigazgató a 82-szeres német válogatott Arne Friedrich lett. A védő nyolc évig szerepelt korábban a Herthánál, 231 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben. Az ő feladata lesz a keret minőségének javítása, de nem egyedül, mert minden bizonnyal nagyon szorosan fognak együtt dolgozni Dárdaival.

Azzal a Dárdaival, aki az előzetes híresztelésekkel ellentétben nem csak „tűzoltónak” érkezett, ezt bizonyítja, hogy 2022 nyaráig írt alá.

Érkezésével nyugalmat, magabiztosságot hozhat magával a kék-fehérek öltözőjébe. A Herthánál jó nevű játékosokból szerettek volna nagy csapatot építeni, ez egyelőre nem jött össze. Most Preetz és Labbadia is eltűnt, csakúgy, mint a részvények kétharmada és a befektetők pénzének nagy része. A klub egyre kisebb, közben pedig egyre nagyobb.

A kívánt egyensúlyt a mindig őszinte, szókimondó, önkritikus Dárdai hozhatja el. A háttér adott, Preetz nem zavar több vizet, kezdődhet az igazi korszakváltás.

Ahogy a klub mottója is monda: A jövő Berliné (Die Zukunft gehört Berlin).

A Hertha jelenleg a 14. helyen áll a bajnokságban, előnye csupán két pont az osztályozós helyen álló Köln előtt. Nem lesz könnyű dolga a következő hetekben, hiszen most hétvégén Frankfurtba látogat, majd vendégül látja a Bayern Münchent. Egy héttel később Stuttgartban lép pályára, utána pedig az RB Leipzig együttesét fogadja.

Keddi sajtótájékoztatóján Dárdai elárulta, hogy Preetz egy sms-t írt neki a kinevezés után és sok sikert kívánt.

Hogy mi történ a múltban, nem érdekes. Az számít, ami most van. Jó beszélgetésen vagyok túl a csapattal, jók az első benyomások az első közös edzés után. A játékosok mentalitása megfelelő, most az a dolgom, hogy megszabadítsam őket a negatív érzésektől ebben a stresszes helyzetben

– fogalmazott Dárdai.

Nem volt tervben hogy visszatérek. Aztán jött a megkeresés és elgondolkodtam rajta. Nagyon nehéz volt elhagyni az U16-os csapatot, könnyek között búcsúztunk el tegnap. A helyzet egészen más, mint 2015-ben volt. Tapasztaltabb vagyok, de úgy gondolom, most nehezebb dolgom lesz. Nem tudok varázsolni, de minden meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobbunkat nyújtsuk

– mondta a 44 éves edző, aki hozzátette, jót tett neki a szünet, az akkumulátor ismét teljesen feltöltődött.