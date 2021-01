Lőw Zsolt és Thomas Tuchel már a Chelsea-vel edzettek - videó

Kedd délután az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea csapata hivatalos honlapján jelentette be, hogy Thomas Tuchel veszi át a távozó Frank Lampard helyét a kispadon. A német szakember munkáját a PSG-hez hasonlóan a londoniaknál is Lőw Zsolt segíti majd, a páros pedig este meg is tartotta első edzését a játékosoknak.