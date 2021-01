A listavezető Manchester City minimalista sikere a sereghajtó ellen

A Newcastle United Callum Wilson duplájával verte meg az Evertont, ő a liverpooli csapat ellen ebben az idényben négyszer volt már eredményes, a 19. PL-mérkőzésén pedig tízszer talált be a „szarkák” színeiben, ez a legjobb rajt Loic Rémy 2013-as startja óta (16 meccs).

A listavezető Manchester City már a 9. percben megszerezte a vezetést a sereghajtó Sheffield United ellen, ezzel pedig kis túlzással le is tudta a napot. Pep Guardiola a 90. percig nem cserélt, akkor is csak Rodrit küldte pályára, együttese 74 százalékban birtokolta a labdát, de kaput eltaláló lövése csupán négy volt – persze erre az 1–0-ra is három pontot adtak, így pedig nyolc meccs óta hibátlan a gárda.

PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

Everton–Newcastle United 0–2 (C. Wilson 73., 93.)

Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Eze 60.)

Manchester City–Sheffield United 1–0 (Gabriel Jesus 9.)

West Bromwich Albion–Fulham 2–2 (Bartley 47., M. Pereira 66., ill. Reid 11., Cavaleiro 77.)

18.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1)

21.00: Southampton–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Az állás: 1. Manchester City 44 pont (20 meccs), 2. Manchester United 40 (20), 3. Leicester City 39 (20), 4. Liverpool 37 (20)



Borítókép: Michael Regan / AFP