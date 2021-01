Az első perctől a felcsútiak irányították a játékot, többet birtokolták a labdát és támadóbb szellemben futballoztak riválisuknál. A mérkőzést sok technikai hiba tarkította, így kevés helyzet volt, de azok rendre az MTK kapuja előtt alakultak ki. A kék-fehéreknek nagyon nem ízlett a vendégek letámadása, emiatt jószerivel el sem jutottak az ellenfél kapujáig, Mijatovicsnak viszont két-három alkalommal hárítania kellett.

A folytatásban sem változott a játék képe, a második félidő is a Puskás Akadémia helyzetével és Mijatovics védésével kezdődött. A montenegrói kapus megsérült, de a helyére beálló Somodi bravúros hárítással mutatkozott be. Az idő múlásával egyre többet hibáztak a PAFC játékosai, így mezőnyfölényük meddővé vált. Miután az MTK kihasználta ötödik cserelehetőségét, Pintér Ádám csapatkapitány megsérült, emiatt a hazai csapat emberhátrányban fejezte be a találkozót. A vendégek ezt kihasználva ismét fokozták a nyomást, amikor már úgy tűnt, nem járnak sikerrel, a csereként beállt és a PAFC-ban először pályára lépő Géresi egy jó lövéssel eldöntötte a mérkőzést.

Az Újpest hiába állt fel percek alatt kétgólos hátrányából Mezőkövesden, a házigazda nem sokkal később egy büntetőből visszavette a vezetést, és végül begyűjtötte a három pontot (3–2).

NB I

18. FORDULÓ

MTK Budapest–Puskás Akadémia 0–1 (Géresi 95.)

Mezőkövesd–Újpest 3–2 (Katanec 44., Besirovic 58., Cseri 81. – esből, ill. Szakály P. 75., Beridze 78.)

17.00: Ferencváros–Kisvárda (Tv: M4 Sport)

19.30: Mol Fehérvár FC–Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

Az állás: 1. Ferencváros 42 pont (17 meccs), 2. Fehérvár 32 (17), 3. Puskás Akadémia 27, 4. Kisvárda 27 (17), 5. MTK 26, 6. Paks 24 (17), 7. Mezőkövesd 24, 8. Zalaegerszeg 21 (17), 9. Újpest 19, 10. Honvéd 18 (17), 11. Budafok 16 (17), 12. DVTK 13 (17)

