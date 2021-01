Egy percig örülhettek – Dárdai frankfurti vereséggel tért vissza

Nem várt könnyű összecsapás Dárdai Pál együttesére, a berlini kispadra 2019 májusa után visszatérő magyar szakember legénysége masszív havas esőben lépett pályára Frankfurtban – az Eintracht hét bajnoki óta veretlen, ezzel a Bundesliga legjobbja volt, míg a Hertha az előző négy bajnokiján egy pontot jegyzett.

Ennek megfelelően nem a fővárosiak lehengerlő offenzívájáról szólt az első félidő, de hiába volt mezőnyfölényben a házigazda, a tíz kapura lövésből csak három találta el a kaput és abból sem született gól.

A második félidő közepén aztán meglepetésre vezetést szerzett a Hertha, Piatek lövése kötött ki a hosszú alsóban (0–1), de egy percre rá jött a hozzá hasonlóan korábbi Milan-támadó (és ott szintén nem beváló) André Silva fejese (1–1).

A találkozó hátralévő részében mindkét csapat megszerezhette volna az újabb gólt, ez végül Hintereggernek sikerült (2–1), sőt a 95. percben még büntetőből is betalált a házigazda André Silva révén (3–1), így a Frankfurt veretlen, a Hertha nyeretlen szériája is tovább épül – Dárdai pedig vereséggel tért vissza a berlini kispadra.

A legutóbbi három bajnokiján csak egy pontot szerző Dortmund az Augsburg ellen is gyorsan hátrányba került, majd Erling Haaland még egy büntetőt is elhibázott. A félidő derekán viszont Delaney megtörte a jeget, bő egyórányi játékot követően pedig Sancho fordított, a hajrában pedig Uduokhai a saját kapuját vette be (3–1).

A Bayern Münchennek több mint fél órába telt feltörni a Hoffenheim védelmét, de Jérome Boateng gólját hamar követte Thomas Mülleré is – igaz, a vendégek a játékrész végén kozmetikázni tudtak.

Az ősz egyik nagy meglepetését szerző (Hoffenheim–Bayern 4–1) vendégek a második félidőben viszont nem hogy egyenlíteni nem tudtak, még a tisztes vereség sem jött össze, Lewandowski megszerezte idénybeli 24. bajnoki gólját, majd Gnabry is eredményes volt – és Pavard gólját a videobíró még el is vette (4–1).

BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

Bayern München–Hoffenheim 4–1 (J. Boateng 32., T. Müller 43., Lewandowski 57., Gnabry 63., ill. Kramaric 45.)

Borussia Dortmund–Augsburg 3–1 (Delaney 26., Sancho 63., Uduokhai 75. ill. Hahn 10.)

Eintracht Frankfurt–Hertha BSC 3–1 (André Silva 67., 95. – a másodikat 11-esből, Hinteregger 85., ill. Piatek 66.)

Union Berlin–Mönchengladbach 1–1 (Knoche 32., ill. Pléa 59.)

Werder Bremen–Schalke 1–1 (Mohwald 77., ill. Mascarell 38.)

18.30: RB Leipzig–Leverkusen (Tv: Sport1)

Az állás: 1. Bayern München 45 pont, 2. RB Leipzig 35 (18), 3. Frankfurt 33., 4. Leverkusen 32 (18), 5. Dortmund 32., 6. Wolfsburg 32 (18), 7. Mönchengladbach 32, ...14. Hertha 17



