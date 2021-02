Gazza: Megfejeltem és ütöttem apám holttestét

Paul Gascoigne kora egyik legkreatívabb középpályása volt, erősítette a Newcastle Unitedet, a Tottenhamet, a Laziót, a Rangerst, a Middlesbrough-t és az Evertont is, 57 meccsen lépett pályára az angol válogatottban, amellyel világbajnokságon és Európa-bajnokságon is elődöntőzött.



Ráadásul minden bizonnyal még ennél is sokkal nagyobb karriert is befuthatott volna, ha nincsenek alkoholproblémái. A most 53 éves Gazza erről a témáról is beszélt: elmondása szerint boldogabb, amikor nem iszik.

A The Anything Goes podcastban édesapja 2018-as halálára is kitért, valamint az érzelmekre, amelyek elöntötték őt a kórházban.

Amikor csak mi ketten voltunk bent a kórházi ágyánál, és elhunyt, felugrottam az ágyra, és behúztam egyet neki. Megfejeltem és megütöttem. Aztán csak feküdtem ott, és öleltem 45 percen át

– idézi a Football Italia a The Anything Goes podcastban elhangzottakat.

Szombatonként hiányolom. Ugyanakkor annyira távolságtartó volt. Bárkivel beszélt, leszámítva engem. Szerettem magammal vinni a világban, amerre játszottam. Jelenleg jól vagyok, és ha belegondolok, valószínűleg többször volt jobb időszakom, mint rossz. Kellett volna vennem neki vagy 80 kocsit, 18 hajót meg házakat.

Borítókép: Glyn Kirk / AFP