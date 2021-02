A Liverpool–Leipzig BL-meccset is független pályán rendezhetik

A The Times információi szerint független, Nagy-Britannián kívüli helyszínen játszhatják le a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Liverpool–RB Leipzig találkozót.

A párharc első mérkőzésének (amelyen a Lipcse a pályaválasztó) a Puskás Aréna ad otthont február 16-án, mivel Németország nem enged be az országba Angliából érkező csapatokat a koronavírus angol mutációjának terjedése miatt. Ugyanezen ok miatt a Borussia Mönchengladbach–Manchester City összecsapást is a Puskás Arénában rendezik február 24-én.

A német kormány most jelezte, hogy a lipcseiekre két hét karantén várna a liverpooli, március 10-i visszavágó után, emiatt Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik együttese nem tud elutazni a mérkőzésre. A Times úgy tudja, a Liverpool elkezdte felmérni a helyszínmódosítás lehetőségeit.

A március 16-i Manchester City–Mönchengladbach sorsáról egyenlőre nincs információ.