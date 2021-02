A Paris Saint-Germain fél lábbal már a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé jutott, mivel a nyolcaddöntő első felvonásán 4–1-re nyert a Barcelona vendégeként. A Camp Nou hőse ezen az estén Kylian Mbappé volt, a katalánok szentélyében pedig könnyen lehet, hogy ez volt Lionel Messi utolsó hazai BL-mérkőzése.

A világ legértékesebb játékosának négy év sem kellett a párizsi dobogóhoz

A Monaco színeiben berobbanó Mbappé 2017 nyarán előbb papíron kölcsönbe, egy évvel később 145 millió euróért cserébe végleg érkezett Párizsba, az azóta eltelt három és fél év alatt 153 tétmérkőzésen 111 gól és 59 gólpassz a mutatója, előbbivel már a harmadik helyen áll a klub örökrangsorában (Pedro Pauleta 211 fellépésen jutott el 109-ig). A 22 éves támadó piaci értékét 180 millió euróra taksálja a transfermarkt.de, ezzel pedig a világ legjobbja ebben a kategóriában, megelőzve párizsi csapattársát, Neymart (128).

A PARIS SAINT-GERMAIN ÖRÖKÖS GÓLLÖVŐLISTÁJÁNAK ÉLMEZŐNYE

1. Edinson Cavani (uruguayi) 200 találat/301 tétmeccs

2. Zlatan Ibrahimovic (svéd) 156/180

3. Kylian Mbappé (francia) 111/153

4. Pedro Pauleta (portugál) 109/211

A harmadik legeredményesebb francia a kieséses szakaszban

Mbappé megszerezte a nyolcadik, kilencedik és tizedik gólját is a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, ezzel pedig Zinédine Zidane-t leszorította a dobogóról. Ami a döbbenetes, hogy Mbappé az első, monacói idényében hatszor is betalált ebben a stádiumban, a PSG-hez igazolva inkább a csoportkör volt az ő területe, ott 14-szer volt eredményes.

A LEGEREDMÉNYESEBB FRANCIÁK A KIESÉSES SZAKASZBAN

1. Karim Benzema 18 gól

2. Thierry Henry 12

3. Kylian Mbappé 10

4. Zinédine Zidane 8

Már az Alavés kiütésénél eldőlt a nagy zakó?

Négy évvel ezelőtt a Barcelona 6–0-ra kiütötte idegenben az Alavést, három napra rá 4–0-ra kikapott a PSG otthonában. Szombaton a katalánok 5–1-re legyőzték az Alavést, három nappal később otthon 4–1-re kikaptak a párizsiaktól...

Már a világbajnokságon is elszomorította Messit

A 2018-as világbajnokságról sem sok jó élménye van Messinek Mbappéról, a francia válogatott támadója a nyolcaddöntőben átszaladt a statikus védőkön, gyakorlatilag egymaga eldöntve a meccset. Mint ismert, a torna végére világbajnok lett Mbappé.

Ez volt Messi utolsó hazai BL-meccse a Camp Nouban?

Minden bizonnyal az idény végén távozik a 33 éves argentin varázsló profi karrierje eddigi egyetlen klubjától, ha pedig így lesz, akkor az első felvonás eredményét figyelembe véve könnyen lehet, hogy láttuk az utolsó Camp Nouban lejátszott BL-meccsét a katalánok színeiben. Ha így lesz, akkor a búcsú nem sikerült szépre, de így is a labdarúgás históriájának egyik legszebb története lesz az övé. A katalánok „szentélye” viszont új király előtt hódolt kedd este:

Hay partidos y escenarios que te convierten en leyenda. Nadie le había hecho un hat-trick al Barça de Messi en el Camp Nou. Hasta hoy. pic.twitter.com/D23295reuG — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 16, 2021

Ez egy tízes! De nem a L’Équipe-től

Mbappé hat kapura lövésig (ebből négy találta el a felületét), kilenc sikeres cselig, négy kulcspasszig és három gólig jutott, amivel 10-es értékelést kapott a whoscored.com-nál. Érdekesség, hogy a francia L'Équipe-nél viszont ezzel együtt sem jött neki össze ez, „csak” kilencest kapott.

⭐️ @KMbappe - MotM: Barcelona 1⃣-4⃣ @PSG_English



⚽️ Goals - 3

🏹 Shots (OT) - 6 (4)

🤤 Dribbles - 9

🔐 Key Passes - 4

📈 Rating - 10



🙌 Matchballs - 1 pic.twitter.com/1pqIXAaj4g — WhoScored.com (@WhoScored) February 16, 2021

Csak büntetőből megy?

Lionel Messi idénybeli negyedik BL-gólját szerezte meg, érdekesség, hogy a Ferencváros, a Juventus és a Dinamo Kijev után a PSG ellen is büntetőből volt eredményes.

Felesleges lejátszani a visszavágókat?

A nemzetközi kupát történetét figyelembe véve a Gracenote Live arról számolt be, hogy a PSG továbbjutási esélye 100 százalék, a Liverpoolé pedig 98 százalék. Az első felvonások alapján valóban formalitásnak tűnik a két visszavágó.

Sosem történt még ilyen a Barcelonával

A katalánok öt győzelemmel kezdték a csoportkört, zárásként viszont 3–0-ra kikaptak otthon a Juventustól – ezzel pedig elbukták az első helyet. Most a PSG nyert Barcelonában 4–1-re, olyanra pedig eddig még nem volt példa, hogy a gránátvörös-kékek egymást követő két hazai mérkőzésen is alulmaradjanak egy nemzetközi kupaidényben. Ráadásul mindkettőn elég csúnya zakó jött össze... A Barcelona az előző 20 idényben összesen kétszer kapott ki otthon legalább három góllal – minden sorozatot figyelembe véve!

2 - Barcelona have lost consecutive Champions League/European Cup home games for the first time of their history. This is also the first time they have conceded at least three goals in consecutive such home games. Historical. #FCBPSG pic.twitter.com/kerJw6UKhx — OptaJean (@OptaJean) February 16, 2021

Meg ilyen sem

A PSG lett az első francia csapat, amely nyerni tudott a Camp Nouban BL-mérkőzésen, korábban tíz nekifutásból két döntetlen és nyolc vereség volt a mérleg.

Nem tucatvereségek

A katalánok a legutóbbi két, kieséses szakaszban lejátszott meccsükön 12 gólt kaptak – mint ismert, a Bayern München 8–2-re verte meg a Barcelonát az előző idény hajrájában. Menjünk kicsit vissza az időben, a legutóbbi öt, kieséses szakaszban elszenvedett vereség között ezek mellett van még egy liverpooli 0–4, egy római 0–3 és egy torinói 0–3...

Sevcsenko óta nem látott bravúr

Kylian Mbappé csupán a második futballista, aki a Bajnokok Ligája történetében mesterhármasig jut vendégként a Camp Nouban, 1997-ben az akkor még a Dinamo Kijevet erősítő Andrij Sevcsenko volt az első, akinek ez összejött (0–4). Azóta ez az első alkalom, hogy egy csapat négy gólt szerzett a Camp Nouban, korábban ez csak a Hiberniannek (1960-ban, 4–4), a Hamburgnak (1963, 4–4), a Kölnnek (1980, 0–4) és a Metznek (1984, 1–4) sikerült. Sevcsenko mellett még Faustino Asprilla volt arra képes, hogy egy BL-meccsen triplázzon a katalánok ellen.

3 - Kylian #Mbappé is only the 2nd player in Champions League history to score a hat trick at Camp Nou as an opponent after Andriy Shevchenko in 1997 with Dynamo Kiyv. Champion.#BarcaPsg pic.twitter.com/s9w2XfGEAW — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 16, 2021

16 éve nem történt ilyen – akkor még Messi nélkül sem lett zakó

Legutóbb Diego Forlán tudott bármilyen tétmérkőzésen triplázni a Camp Nouban vendégjátékosként, 2005. május 22-én – Lionel Messi nem volt a keretben a 3–3-as döntetlennel záruló, Villarreal elleni ütközeten. Előtte sem sokaknak adatott meg, hogy tétmeccsen triplázzanak a Barcelona otthonában, 1963-ban Puskás Ferencnek például igen.

Jugadores visitantes que lograron un hat-trick en el Camp Nou en partido oficial:



1961 Luis Aragonés (Liga)

1963 Puskás (Liga)

1984 Kurbos (Recopa)

1987 Peña (Valladolid)

1989 Baltazar (Copa)

1997 Pantic (Copa) -poker-

1997 Shevchenko (UCL)

2005 Forlán (Liga)

2021 MBAPPÉ (UCL) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 16, 2021

Erre még Puskás sem volt képes!

Mbappé csupán a második játékos volt a BEK/BL-történetében, aki idegenben duplázni tudott a Barcelona vendégeként a kieséses szakaszban, az 1959–1960-as kiírásban Puskás Ferencnek jött ez össze. Triplázni így pedig egyedül a fiatal francia tudott. Tegyük azért hozzá zárójelben, hogy a fináléban az Aranycsapat legendája négyszer volt eredményes a Frankfurt 7–3-as legyőzése során, összesen 12-ig jutott, ezzel pedig gólkirály lett.

2 - Kylian Mbappe is only the second player in European Cup/Champions League history to score an away brace against Barcelona in the knockout rounds, after Ferenc Puskas for Real Madrid in the 1959-60 semi-final. Stage. pic.twitter.com/PKk8YJXOmp — OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021

Az egyetlen mód, hogy valaki megállítsa Mbappét...

The only way to stop Mbappe... but Barcelona still couldn't stop him! pic.twitter.com/sOtrC5l177 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) February 16, 2021

Borítókép: Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images