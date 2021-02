Bale a Puskás Arénában támadt fel, a továbbjutás küszöbén a Spurs

A walesi szélsővel kapcsolatban a napokban leginkább azt lehetett hallani, hogy közeledik karrierje végéhez, de a budapesti találkozón úgy tűnt, még mindig élvezi a játékot, hiszen az első fél óra során előbb gólpasszt adott Szon Hung Minnek, majd maga is betalált.

Bale eddig 16 tétmeccsen négy gólbAN vállalt szerepet (mindet maga lőtte), most fél óra alatt kettőben...

Nem sokkal később Lucas is betalált, és bár a fordulást követően Liendl büntetőből szépített, a hajrában Carlos Vinícius is eredményes volt (1–4).

A Milan az első negyedórában kétszer is hiába talált be a Crvena zvezda vendégeként, előbb les, majd kezezés miatt lett érvénytelen Castillejo, majd Theo Hernández találata. A szerb csapat a játékrész hajrájában egy öngóllal segített be (0–1), erre még büntetőből felelt Kanga, de Theo Hernández is értékesített egy tizenegyest (1–2). Az olaszok az utolsó negyedórát emberelőnyben játszották le Rodics kiállítása miatt, de a szerbek a 90. percben így is egyenlíteni tudtak, az öngólt jegyző Pankov lett a hős (2–2).

A Manchester United Torinóban gálázott, Bruno Fernandes a 27. és az 57. percben is betalált a Real Sociedad „vendégeként”, majd Rashford és James is eredményes volt, Greenwoodtól pedig les miatt még egy gólt el is vettek – így is gyakorlatilag továbbjutottak a „vörös ördögök” (0–4).

A Leverkusen felállt háromgólos hátrányából, de így is kikapott a Young Boystól (4–3), a Fradival szemben a BL-selejtezőben alulmaradó Dinamo Zagreb Oroszországban tett nagy lépést (2–3) a 16 közé kerülésért.

EURÓPA-LIGA, A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Dinamo Kijev (ukrán)–FC Bruges (belga) 1–1

Wolfsberger AC (osztrák)–Tottenham Hotspur (angol) 1–4

Crvena zvezda (szerb)–Milan (olasz) 2–2

Real Sociedad (spanyol)–Manchester United (angol) 0–4

Olympiakosz Pireusz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 4–2

Young Boys (svájci)–Bayer Leverkusen (német) 4–3

FKKrasznodar (orosz)–Dinamo Zagreb (horvát) 2–3

SportingBraga (portugál)–AS Roma (olasz) 0–2

Slavia Praha (cseh)–Leicester City (angol) 0–0

21.00: Lille (francia)–Ajax (holland) (Tv: Digi Sport2)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Granada (spanyol)–Napoli (olasz) (Tv: Digi Sport1)

21.00: Molde (norvég)–Hoffenheim (német), Villarreal

21.00: Salzburg (osztrák)–Villarreal (spanyol) (Tv: Digi Sport3)

21.00: Antwerp (belga)–Rangers FC (skót)

21.00: Benfica (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)

A visszavágókat egy hét múlva rendezik meg.

