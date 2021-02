Cristiano Ronaldo és Lionel Messi után itt az új csodaduó!

A Bundesligában botladozó Dortmund nagy lépést tett a Bajnokok Ligája negyeddöntője felé, mivel a nyolcaddöntő első felvonásán a duplázó és egy gólt előkészítő Erling Haaland vezérletével 3–2-re nyert a Sevilla vendégeként. A 20 éves norvég futballista lassan minden meccsén átad valamilyen rekordot a múltnak.

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Porto–Juventus 2–1 (1–0)

gólszerzők: Taremi (2.), Marega (64.), illetve Chiesa (82.)

Sevilla–Dortmund 2–3 (1–3)

gólszerzők: Suso (7.), de Jong (84.), illetve Haaland (27., 43.), Dahoud (19.)

A BL-idény legjobbja – pedig csak öt meccset játszott eddig

Erling Haaland már nyolc gólnál (és egy gólpassznál) jár az idényben, a kilenc kanadai pontja pedig Kylian Mbappét (5+3) megelőzve a legjobb mutató a BL jelenlegi kiírásában – pedig sérülés miatt csupán öt meccsen léphetett pályára...

Mbappé motiválta – az új CR–Messi csata?!

Könnyen lehet, hogy az elmúlt bő évtized Cristiano Ronaldo–Lionel Messi csatározását az Erling Haaland–Kylian Mbappé versenyfutás válthatja fel, mindkét futballista korát meghazudtoló számokat produkál, remeklésük mellett pedig nem lehet szó nélkül elmenni. Ahogyan a portugál és az argentin motiválta egymást a folytonos javulásra, úgy igaz ez Haalandnál.

– mondta Haaland a mérkőzést követő interjújában.

Avagy a méltán népszerű Jordan-mémmel – személyes ügynek vette Mbappé remeklését

Haaland after seeing Mbappe get his hattrick yesterday... pic.twitter.com/reZmzJzHXZ

A meccs legjobbja

A whoscored.com oldal statisztikái szerint két gólja mellett két kulcspassza, ebből egy asszisztja, egy sikeres csele és labdaszerzése volt a Sevilla otthonában, a 8,9-es értékelés pedig a hét második legjobb mutatója – természetesen Mbappé (10) mögött.

24 éve nem látott Dortmund-siker

A fekete-sárgák a sevillai összecsapást megelőzően legutóbb 1996 októberében nyertek Spanyolországban, akkor az Atlético Madridot 1–0-ra győzték le a fővárosban. Abban a kiírásban végül a Dortmund lett a BL-győztes...

55 percenként szerez gólt a BL-ben

Döbbenetes ütemben szerzi Haaland a BL-gólokat, 13 fellépéséből csak kétszer maradt gólképtelen, a Liverpool (Alisson) és a PSG (Keylor Navas) tudta egy-egy meccsen hatástalanítani, összesen már 18 találatnál jár. Eddig összesen 990 percet játszott az elitsorozatban, ami azt jelenti, hogy átlagosan 55 percenként szerez gólt...

Soha senki sem kezdett még ilyen jól

De még csak a kanyarban sincs senki, hiszen az eddigi legjobb Harry Kane-nek is kellett 22 mérkőzés a 18. BL-gól megszerzéséhez, Ruud van Nistelrooynak pedig 24, ezzel már csak a harmadik. Leírjuk még egyszer, Haalandnak 13 összecsapásra volt ehhez szüksége.

Ronaldo, Zidane már jócskán mögötte

Nem kis formátumú legendákat előz meg az örökrangsorban csupán 13 találkozóval a háta mögött: Michael Ballack 16-ig jutott, Zinédine Zidane, Ronaldo és Adriano 14-ig, Carlos Tévez 13-ig, Radamel Falcao pedig 12-ig. Erling Haaland 20 évesen már mindegyiküket lehagyta!

Már csak Mbappé előzi meg

Már ami a 21. születésnap előtt szerzett találatokat illeti, hiszen a francia futballista 19-szer volt eredményes a jeles nap előtt, Haaland pedig most 18-nál jár ugyebár. A ranglista harmadik helyére Karim Benzema fér fel 12 találattal.

* - Most goals before 21st birthday in the @ChampionsLeague : 19 - Kylian Mbappé 18 - @ErlingHaaland (+2) 12 - Karim Benzema #UCL #SEVBVB

Már csak Solskjaer van előtte

Ez pedig már a nemzeti rangsor, amit a norvégoknál a Manchester United trénere vezet 19 góllal, a második helyen John Carew és Haaland áll holtversenyben 18-cal.

Maakay rekordját átadta a múltnak

Haaland előtt Roy Makaay tartotta a csúcsot: neki tíz meccs kellett ahhoz, hogy új klubjában (Bayern München) eljusson tíz BL-találatig. A Salzburgból érkező hórihorgas norvégnak hét összecsapás is elég volt ehhez Dortmundban.

10 - Erling Haaland has scored 10 Champions League goals in just seven appearances for Borussia Dortmund, the quickest a player has ever reached 10 goals for a team in the competition, breaking Roy Makaay's record with Bayern Munich (10 games, between 2003 - 2004). Machine. pic.twitter.com/quQJearNfh