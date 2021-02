Olaszország trónja a tét a 228. csúcsütközeten

Az örökmérleg az Inter felé billen

A milánói óriások a 228. hivatalos találkozásukat ejtik meg, a Derby della Madonnina történetében az utóbbi években lényegesen jobban teljesítő Inter 83 sikert számlál, az AC Milan 77-tel áll, 67-szer pedig ikszeltek a felek.

Az idényben eddig kétszer találkoztak, a bajnokságban a Milan nyert 2–1-re, a kupában viszont az Inter kihasználta, hogy Zlatan Ibrahimović kiállítása miatt az 58. perctől kezdve emberhátrányban játszott a rivális, és Christian Eriksen 97. perces szabadrúgásával összejött a fordítás és a 2–1-es siker.

Olaszországban kiegyenlített a verseny

Mindkét csapat 18 alkalommal nyerte meg a Serie A-t – ezzel a Juventus (36) mögött a második helyen állnak a felek –, az Olasz Kupában az Inter, a Szuperkupában a Milan vezet 7–5-re, így 30-30 hazai trófeánál tartanak.

A nemzetközi porondon a Milan az úr

Amivel a piros-feketék egyértelműen megelőzik riválisukat, az a nemzetközi porondon nyújtott teljesítmény, hiszen bár az Inter három UEFA-kupa győzelmével szemben a Milan egyszer sem nyert ebben a sorozatban (noha most az Európa-ligában még közelíthetnek a piros-feketék), a BEK/BL-ben 7–3-ra vezetnek, a KEK-ben 2–0-ra nyertek (ebből több már nem lesz ugyanis), az európai Szuperkupák számában 5–0 az állás, az interkontinentális kupák/klubvilágbajnoki címek számában pedig 4–3, így összességében 18–9 a Milan javára hazájukon kívül.

A forma az Inter mellett áll

A Milan hosszú évek vergődése (2013 óta nem zártak az első négyben) után tündökölt ismét régi fényében, a 4. fordulóban az Inter 2–1-es legyőzésével állt az élre, ahonnan egészen a múlt hétig nem is sikerült letaszítani. Az elmúlt hét fordulóban ugyanakkor háromszor is pont nélkül maradtak a piros-feketék, és bár a Juventus és az Atalanta elleni vereséget még lehet magyarázni, a Spezia vendégeként összehozott 0–2-t már kevésbé.

Az Inter az első milánói derbi után csupán a hatodik helyen állt, november közepén pedig még csak a hetedik volt, de zsinórban nyolc siker jött ezután. És bár a Sampdoria, Roma kettős ellen egy pont jött csak, a Juventus legyőzése feledtette a kisiklást, a legutóbbi három meccs sikereivel pedig egy ponttal beelőzte a városi vetélytársat.

A keretek az Inter mellett szólnak

Ahogyan az a formából is látszik, kezd elfogyni az idény végéhez közeledve az erőn felül teljesítő Milan, amelynek egy vereség az aranyéremtől való búcsúzást is könnyen jelentheti. A piros-feketék keretének összértéke megközelíti a félmilliárd (496,3 millió) eurót, a legértékesebb játékosok közé a védekezés alapembereit, a kapus Gianluigi Donnarummát (60 millió), a felfutásaival rendre veszélyeztető balhátvéd Theo Hernándezt (50), valamint a szűrő Franck Kessiét (40) és Ismaël Bennaszert (40) sorolja a transfermarkt.de.

A fekete-kékek feltámadásában a mélyebb és erősebb keretnek is szerepe van, az Inter összértéke a 600 milliót is átlépi (607,3), itt pedig a támadóké a terep: Romelu Lukaku (90) és Lautaro Martínez (70) is jobban áll, mint bárki a riválisnál, de a védő Stefan de Vrij (55), a középpályás Nicolo Barella (55), két hátvéd, Milan Skriniar és Alessandro Bastoni (50-50) és a jobbszélső Asraf Hakimi (50) értéke is eléri az 50 milliót.

Ibra–Lukaku – a statisztikákban is

A Milannál a 39 éves Zlatan Ibrahimović az úr, 18 tétmérkőzésen 16 gól és két gólpassz a mutatója, őt a büntetőket eredményesen rúgó Franck Kessié (7+3) követi a házi rangsorban. A pontokat tekintve a játékmester Hakan Calhanoglu (6+11), a balszélső Ante Rebić (4+8), a támadó Rafael Leao (6+5) és Theo Hernández (4+6) is eljutott legalább tízig.

Az Internél Romelu Lukaku a csúcs, 29 összecsapáson 22 gólja és négy gólpassza van, őt Lautero Martínez (13+7) és Asraf Hakimi (6+6) követi. A legjobb előkészítő Nicolo Barella (3+10), de érdemes kiemelni ebben a kategóriában Marcelo Brozovićot (1+7) és Alexis Sánchezt (2+6) is.

És ha már a két sztárcsatár... A felek a január 26-i kupameccsen kicsit összebalhéztak, aminek az lett az eredménye, hogy a svéd támadót kiállították. Alighanem a feszültség tapintható lesz az összecsapáson...

SERIE A

23. FORDULÓ

12.30: Parma–Udinese

15.00: Milan–Inter

18.00: Atalanta–Napoli

20.45: Benevento–Roma

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.45: Juventus–Crotone

Az élmezőny állása: 1. Inter 50 pont, 2. Milan 49, 3. Roma 43, 4. Juventus 42 (21 meccs), 5. Napoli 40 (21), 6. Atalanta 40



Borítókép: Miguel Medina / AFP