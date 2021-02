José Mourinho együttese már a 10. percben megszerezte a vezetést, méghozzá egy csodálatos góllal. Dele Alli vett át egy beadást háttal a kapunak, felpörgette magának a labdát és 12 méterről védhetetlenül ollózott a kapuba.

Dele Alli ollózása

Bár még csak február van, nem lepődnénk meg, ha ez a gól ott lenne az idei Puskás-díjra jelölt találatok között. Tavaly Dele Alli csapattársa, Szon Hungmin szólója győzőtt.

Alli egyébként a második félidőben két gólpasszt is kiosztott, először tökéletesen ívelt Carlos Vinícius fejére, majd Gareth Bale-t is kihagyhatatlan helyzetbe hozta. A végeredményt Vinícius állította be a 83. percben.

Az első mérkőzésen – amelyet a Puskás Arénában rendeztek – az angol csapat vendégként nyert 4–1-re. A szerdai visszavágón hazai környezetben pedig már az első félidőben előnyt szerzett, a második játékrészben pedig fölényessé növelte a különbséget.

Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó:

Tottenham Hotspur (angol)–Wolfsberger AC (osztrák) 4–0 (1–0)

gólszerzők: Alli (11.), C. Vinícius (50., 83.), Bale (73.)

Továbbjutott: a Tottenham kettős győzelemmel, 8-1-es összesítéssel.