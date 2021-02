Sorra dönti meg a rekordokat a Bayern új üdvöskéje

Korrekordokat döntöget a Bayernnél, a napokban megkötheti első profi szerződését, remeklését ezúttal a Lazio bánta, döntésének pedig a németek örülhetnek majd – a müncheniek sima római sikerénél is eredményes Jamal Musiala hamar berobbant a köztudatba.

MIT VÁLASSZAK? ANGLIA VAGY NÉMETORSZÁG?

Brit-nigériai édesapja révén a „háromoroszlánosok”, lengyel felmenőkkel bíró német édesanyja révén a nationalelf utánpótláscsapataiban is jogosult volt a játékra, 2016-ban az angol U15-ösöknél mutatkozott be (három meccsen négy gólt szerzett), az U16-osok korosztályában viszont már a németeknél is pályára lépett, hogy az U17-ben és az U21-ben ismét csak a szigetországiaknál szerepeljen.

Szerda hajnalban viszont Manuel Bonke, a müncheni TZ és Münchner Merkur Bayern- és német válogatott-felelős főmunkatársa arról számolt be, hogy a fiatal középpályás döntött: a felnőttek között Németországot választotta, mert itt lát arra nagyobb esélyt, hogy rendszeresen pályára tudjon lépni. A klubja egyébiránt nem örült annak, hogy a fiatal játékos válogatottbeli jövője ennyire központi téma, de most már úgy tűnik, megnyugodhatnak a bajorok is, és csak a játékával kell foglalkozni. A fiatal később maga is megerősítette az elhatározását:

„ Németországot és Angliát is a szívemben őrzöm, sokáig gondolkodtam a kérdésen, és végül az érzéseimre hallgatva előbbit választottam, ez a helyes döntés, egyben a végleges elhatározásom”

– mondta a Sportschaunak Musiala, aki már az Európa-bajnokságon is szeretne pályára lépni.



„Münchenben szerepelni álomszerű lenne, de az elsődleges célkitűzés, hogy a 2022-es világbajnokságon és a 2024-es, hazai rendezésű Európa-bajnokságon pályára léphessek a német válogatottal.”



A Kicker szavazásán 80 százalék már arra voksolt, hogy helye lenne az Európa-bajnoki keretben!





A német válogatott szövetségi kapitánya, Joachim Löw örömét fejezte ki Musiala döntése kapcsán, ugyanakkor garantálni nem tudja még a helyét a csapatban.



„Boldog vagyok, hogy Jamal Musiala úgy döntött, hogy a német válogatottban szeretne szerepelni. Óriási potenciált látok benne.”