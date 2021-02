Az Inter szemet vetett Gulácsi Péterre

Nemrégiben napvilágot látott az a hír, hogy az RB Leipzig magyar válogatott kapusának 2023 nyaráig érvényes szerződése kifejezetten baráti (a hírek szerint 13 millió eurós) kivásárlási záradékot tartalmaz, ami egy topklub számára még a koronavírus-járvány következtében kialakult pénzügyi helyzetben sem jelenthet problémát.

A 30 éves játékost korábban már a Dortmunddal is szóba hozták, most pedig a Sport Bild szerint Olaszországból jelentkezhet be érte topklub.

A Serie A-ban első helyen álló Internél ráadásul évi 10 millió euró körüli fizetést is tudnának ajánlani Gulácsinak, ezzel pedig a Dortmund nem tud versenyezni.

A német lap cikkét szemléző ligainsider.de szerint az nem derül ki, hogy Gulácsi hogyan vélekedik a lehetséges klubváltással kapcsolatban, helyette februári nyilatkozatát eleveníti fel, amelyben a közös jövőt tervezte a válogatott első számú kapusa.

Anglián és Salzburgon át találtam meg az utamat Lipcséig. Sok mindennek kellene megtörténnie, hogy erről az ösvényről letérjek.

(Borítókép: Annegret Hilse / AFP)