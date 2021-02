Szabics Imre lett a Mol Fehérvár vezetőedzője

Ahogy arról beszámoltunk, egy héttel ezelőtt bontott szerződést a fehérvári klub a nyáron kinevezett Márton Gábor vezetőedzővel. Az 54 éves szakember segítői, Takács Lajos pályaedző és Victor Moore erőnléti edző is távoztak a Viditől. Márton Gábor júliusban vette át a vezetőedzői posztot, 28 tétmérkőzésen 13 győzelem, 8 döntetlen és 7 vereség volt a mérlege.

Hazai sajtóhírek szerint Szabics Imre volt az első számú jelölt a kispadra, és mint pénteken kiderült, az Ausztriából hazatérő magyar szakember lett Márton Gábor utódja. Szabics az elmúlt éveket Ausztriában töltötte: 2017 végéig a Sturm Graz játékosmegfigyelőjeként dolgozott, 2014 és 2015 között Dárdai Pál munkáját is segítette a válogatottnál.

Később Franco Foda segítője volt a Sturm Graz szakmai stábjában, az elmúlt két évben pedig az osztrák válogatottnál.

– mondta Kovács Zoltán sportigazgató a klub hivatalos honlapján.

Szeretnék köszönetet mondani a vezetőségnek, hiszen minden követ megmozgattak azért, hogy az osztrák szövetség elengedjen, és én legyek a Vidi következő vezetőedzője. Tudom, hogy ez nem volt egyszerű feladat, mert azt szerették volna, hogy maradjak, de végül úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan megoldást találni, amely minden fél számára optimális lehet. Köszönöm szépen a családom támogatását is, hiszen nem könnyű feladat négy gyönyörű hölgyet, a feleségemet és a kislányaimat Grazban hagyni, de az a tervem, hogy nagyon hosszú távon, akár a következő tíz évben is én legyek a Fehérvár vezetőedzője, ők pedig majd követnek engem, hiszen nem szeretnék sokáig ilyen távolságban élni tőlük. A tárgyalások során nagyon tisztességes megbeszéléseket folytattunk a klub vezetőivel, és meg tudtak győzni arról, hogy a Vidivel komoly célokért küzdhetünk közösen a jövőben. Természetesen máshonnan is igyekeztem információkat gyűjteni a körülményekről, és mindenhonnan hihetetlenül jó visszajelzéseket kaptam, ez is megerősített abban, hogy a Vidi egy komoly klub. Vezetőedzőként minden cselekedetem a csapat érdekeit szolgálja majd! Nagyon sokat köszönhetek szakmailag annak, hogy tagja voltam Dárdai Pál, Bernd Storck és Franco Foda stábjának, de Szabics Imre Szabics Imre elképzeléseit szeretné valóra váltani a csapatával. Egy Európa-bajnoki részvételt és egy valószínűsíthető világbajnoki szereplést nem volt könnyű feladni, de tudatosan építettem eddig is a karrieremet, és úgy érzem, most jött el az idő arra, hogy vezetőedzőként dolgozzak. Ami a stábot illeti, azért szeretném, hogy Juhász Roland és Torghelle Sándor is csatlakozzon hozzánk, mert nagyon régóta ismerem őket, és olyan karakterekről van szó, akikkel mind emberi, mind szakmai kvalitásaik miatt Európa bármelyik kispadjára nyugodt szívvel ülnék le. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar összecsiszolódunk majd április 1-je után. Addig viszont legjobb tudásom szerint szolgálom majd az osztrák válogatottat, hogy sikeresen szerepeljenek az előttünk álló világbajnoki selejtezőkön