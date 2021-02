A PL-rangadó is kipipálva, a City zsinórban 20 meccset nyert!

A West Ham remek formában várta a rangadót, hiszen a legutóbb négy bajnokiján tíz pontot szerzett, 45 pontot gyűjtve pedig a Chelsea, Liverpool, Everton hármast is megelőzve a negyedik helyen állt.

No de akkor mit mondjuk a Manchester Cityre?! Pep Guardiola együttese szerdán a Puskás Arénában is bemutatta, bármilyen felállásban képes könnyedén verni egy Bundesliga-csapatot is, a Mönchengladbach elleni siker volt egyhuzamban a 19.(!) győzelme a gárdának, a West Ham ellen pedig a legutóbbi tíz bajnokijából két döntetlen mellett nyolcat megnyert, 28–6-os gólkülönbséggel.

A papírformának megfelelően a listavezető kezdett aktívabban, a nagy mezőnyfölény az első félóra végén érett góllá, a sérülése után fokozatosan visszatérő Kevin De Bruyne a 26. tétmeccsén kiosztotta a 16. gólpasszát is, ezúttal Rúben Dias fejelt a beadását követően a kapuba (1–0).

A „kalapácsosok” nem adták fel, és bár a 39. percben Michail Antonio első próbálkozását még a jobb oldali kapufa töve hárította, a játékrész végjátékában Jesse Lingard rosszul eltalált lövését közelről már a kapuba pofozta (1–1).

A fordulást követően ismét a City került fölénybe, de sokáig igazán nagy helyzet nélkül, amikor is a félidő derekán jött az újabb találat, ismét egy középhátvédtől! John Stones maradt fent egy pontrúgást követően, ha pedig már ott volt, Rijad Mahrez centerezését a hálóba vágta (2–1).

A City visszaállt, magabiztosan őrizte az előnyét, de a 94. percben kis híján ráfázott erre a taktikára, a házigazda szerencséjére Issa Diop fejese a kapu bal oldalát is elkerülte kicsivel, és Tomáš Součeknek is hosszú lett egy kevéssel.

Pep Guardiola együttese így sorozatban a 20. tétmeccsét is megnyerte, a bajnokságban pedig 13 ponttal vezet az eggyel kevesebbet játszó riválisokkal szemben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

Manchester City–West Ham United 2–1 (Rúben Dias 30., Stones 68., ill. Antonio 43.)

West Bromwich Albion–Brighton 1–0 (Bartley 11.)

18.30: Leeds United–Aston Villa (TV: Digi Sport3)

21.00: Newcastle United–Wolverhampton (TV: Spíler1)

Az élmezőny állása: 1. Manchester City 62 pont, 2. Manchester United 49 (25 meccs), 3. Leicester City 49 (25), 4. West Ham United 45, 5. Chelsea 43 (25), 6. Liverpool 40 (25)

Borítókép: Gareth Copley / AFP