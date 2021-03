Vezetőedzőt váltott Dárdai Pálék riválisa a Bundesligában

A 48 éves szakember kedden már edzést tart a futballistáknak, miután 13 órakor hivatalosan is bemutatják.

Kramer a klub közlése szerint 2023. június 30-ig szóló szerződést köt a Bielefeldnél.

Az eddigi trénert, Uwe Neuhaust hétfőn menesztették, és a német sajtó már akkor arról írt, hogy a 61 esztendős edző helyét nagy valószínűséggel Kramer veszi át.

Az új tréner eddig az osztrák bajnok RB Salzburg utánpótlásközpontját vezette, 2012-ben ideiglenesen, két mérkőzés erejéig a Hoffenheimet irányította a Bundesligában. A másodosztályban a Greuther Fürthnél 2013-ban, a Fortuna Düsseldorfnál pedig 2015-ben dolgozott, aztán 2016-tól 2019-ig a német szövetség alkalmazásában állt.

Az élvonalban maradásért küzdő Bielefeldre fontos meccsek várnak, Kramer vasárnap a hetedik helyezett Union Berlin ellen sorra kerülő hazai bajnokin mutatkozik be.

A következő két hétben a most 12. Werder Bremennel, a hatodik Bayer Leverkusennel, valamint a magyar válogatott Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató, második RB Leipziggel is találkozik a Bielefeld.



Az együttes 22 meccset játszva 18 pontot szerezve a 16., osztályozós helyen áll, egy ponttal megelőzve a már kieső pozícióban lévő Mainzot, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul az egy meccsel többet játszó Hertha BSC mögé, a berlinieket Dárdai Pál próbálja az élvonalban tartani.

(MTI)