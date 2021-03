A Wolfsburg büntetőt rontott, Gulácsiék mentek tovább a Német Kupában

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal kezdő, Szoboszlai Dominiket továbbra is nélkülöző RB Leipzig kezdett jobban, a Wolfsburg kapusától, Koen Casteelstől például óriási bravúr kellett a 13. percben, hogy 0–0 maradjon a találkozó. A lipcseiek kezdeti lendülete a félidő derekára alábbhagyott, a vendégek egyre veszélyesebben játszottak, sőt, tizenegyeshez jutottak, ám Wout Weghorst elcsúszott a lövés pillanatában és a lelátóra bombázta a labdát.

Weghorst elcsúszik

A folytatásban Gulácsi kétszer is nagyot mentett, így gól nélkül ért véget az első félidő.

A második játékrészben (Orbán kárára) szerkezetet váltott és jóval aktívabb volt a Lipcse. A 63. percben meg is szerezte a vezetést Julian Nagelsmann csapata, a két perccel korábban beállt Alexander Sörloth remekül játszott Yussuf Poulsen elé, aki betört a tizenhatoson belülre, majd góllal fejezte be a kontrát.

A Wolfsburg cseréi új erőt adtak a vendégcsapatnak, de gólt nem sikerült szerezniük, sőt, a hajrában a szintén nem sokkal azelőtt beálló Hvang Hi Csan bebiztosította a győzelmet és az RB Leipzig továbbjutását.

Végeredmény, DFB-kupa, negyeddöntők:

Essen–Kiel 0–3

RB Leipzig–Wolfsburgh 2–0

A