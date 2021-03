Nincs új terv, továbbra is 12 országban rendeznék meg az Eb-t

Ez lesz a 16. kontinensviadal, eddig háromszor, 2000-ben (Belgium, Hollandia), 2008-ban (Ausztria, Svájc) és 2012-ben (Lengyelország, Ukrajna) fordult elő, hogy egynél több ország rendezzen, most viszont óriásit lépett előre az európai szövetség: 12 tagország 12 városában lesznek mérkőzések.

Az 1960 és 1976 között fennálló négycsapatos formátum után a következő négy kiírásban nyolc, 1996 és 2012 között pedig már 16 gárda képviselhette magát. A 2016-os, franciaországi rendezvényen jött a következő újítás, ekkor már 24-re bővült a mezőny, ennek egyik haszonélvezőjeként a magyar válogatott 1972 után először jutott ki az Európa-bajnokságra – és jutott a végső győztes Portugáliát is megelőzve csoportelsőként a nyolcaddöntőig.

Nyolc város és hét ország is debütál rendezőként, a spanyoloknál Bilbaóban nem volt mérkőzés az 1964-es viadalon, Azerbajdzsán (Baku), Dánia (Koppenhága), Írország (Dublin), Magyarország (Budapest), Oroszország (Szentpétervár), Románia (Bukarest) és Skócia (Glasgow) pedig még egyáltalán nem volt házigazda kontinensviadalon.

A június 11-i nyitómérkőzést a római Stadio Olimpicóban Olaszország és Törökország játssza le, az első Eb-nek a 60. évfordulójára tervezett viadal végjátékának, az elődöntőnek és a döntőnek a londoni Wembley ad helyszínt, ahogyan az 1996-os rendezvény során is.

Londonban Brüsszel visszaléptetése miatt az eredetileg három belgiumi csoportmeccset és egy nyolcaddöntős összecsapást is megrendezik, összesen pedig így hét találkozót vívnak meg Angliában.

A budapesti Puskás Arénában – amely 67 215 fős befogadóképességével a hatodik legnagyobb létesítmény – három csoportmeccset, a Magyarország–Portugália, a Magyarország–Franciaország és a Portugália–Franciaország ütközetet, valamint az egyik nyolcaddöntőt a (hollandokat tartalmazó C csoport győztesének és a D/E/F csoportok valamelyik harmadik helyezettjének összecsapását) tartják meg. Az F jelű négyesnek ugyancsak otthont adó Münchenben rendezik a németek összes csoportmeccsét, így a Németország–Magyarország találkozót is.

Minden helyszínen legalább három csoportmeccset és egy nyolcad/negyeddöntőt rendeznek meg, az eddig említetteken kívül még Amszterdamban szerepelnek az együttesek.

A viadalt eredetileg 2020 nyarán rendezték volna meg – az elnevezése továbbra is Euro 2020 –, de a kontinensen tavaly márciusban berobbanó koronavírus-járvány miatt végül el kellett halasztani.

Mivel most már a mutációk miatt a harmadik hullámban vagyunk, felvetődik a kérdés, hogy kell-e további halasztásokat vagy korlátozásokat eszközölni. Szóba jött, hogy adott esetben a Bajnokok Ligája tavalyi lezárásához hasonlóan egy helyszínre szűkítsék a mezőnyt, Boris Johnson brit miniszterelnök a napokban arról beszélt, hogy Londonban erre sor is kerülhetne.

Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk az UEFA-nál, hogyan állnak most a dolgok.

Ahogyan az egyre több helyen megszokott, az idei Európa-bajnokság során is alkalmazzák a videóasszisztensi rendszert, a VAR-t, ez lesz az első kontinensviadal, ahol visszanézés után megváltoztathatják a pályán hozott ítéleteket.

A legutóbbi kiíráshoz hasonlóan a 24 csapatot hat darab négyes csoportba osztották, innen 16 gárda jut be a kieséses szakaszba. Az első két helyen záró együttes automatikusan készülhet a következő fázisra, a hat csoportharmadik közül pedig a legjobb négy csatlakozik a mezőnyhöz.

A csoportmeccsek első fordulóját június 11. és 15. között rendezik meg, a második kört 16. és 19. között, a zárást 20. és 23. között. A nyolcaddöntőt 26. és 29. között, majd két újabb pihenőnap után a negyeddöntőt július 2-án és 3-án játsszák le. Újabb két nap szünet után 6-án és 7-én következik a londoni elődöntő, és 11-én 21 órakor csap össze egymással a két finalista.

Az Európa-bajnokságra kijutó 24 szövetség 9,25 millió eurót (3,36 milliárd forintot) kap, a csoportban 1,5 millió eurót ér egy győzelem, 750 ezret egy döntetlen, 2 milliót a továbbjutás. A negyeddöntőbe kerülés 3,25 millió eurót, az elődöntőbe jutás 5 milliót, a győzelem 10 millió eurót hozhat a számlára (az ezüstérmes 7 milliót kap), így a végső győztes maximum (hibátlan csoportkörös szerepléssel) 34 millió eurót (12,36 milliárd forint) szerezhet meg.

23 fős kereteket kell kihirdetni a kezdés előtt legalább tíz nappal, ebből legalább háromnak kapusnak kell lennie. Ha egy játékos a csapat első meccse előtt megsérül vagy súlyosan megbetegedik, akkor lehetősége van az országnak cserélni.

The official Euro 2020 tournament ball, the @adidas Uniforia, has been unveiled. It features the GPS coordinates of each of the 12 host cities in its design, and is made of unique 'Hi-White' material, making it more visible on the pitch. What do you make of the Uniforia? pic.twitter.com/a0l2ZJlLgg