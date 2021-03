A 97. percben, büntetőből mentett pontot a Milan

A hazaiak egyenlítő találata a 97. percben büntetőből született Franck Kessié jóvoltából, az udineiek gólját Rodrigo Becao szerezte. Érdekesség, hogy a hátvéd eddig egyszer volt eredményes a Serie A-ban, épp a Milan ellen.

A Milan büntetője

Az AS Roma is a hajrában talált be, igaz, a fővárosiak 90. percben szerzett gólja győzelmet ért Firenzében.

Serie A, 25. forduló:

AC Milan–Udinese 1–1 (0–0)

Atalanta–Crotone 5–1 (1–1)

Benevento–Verona 0–3 (0–2)

Cagliari–Bologna 1–0 (1-0)

Fiorentina–AS Roma 1–2 (0–0)

Genoa–Sampdoria 1–1 (0–0)

Sassuolo–Napoli 3–3 (2–1)

kedden játszották:

Juventus–Spezia 3–0 (0–0)

csütörtökön játsszák:

Parma–Internazionale 20.45

Kedden a Lazio–Torino mérkőzésre a vendégek koronavírusos fertőzöttségük miatt nem álltak ki.

(MTI/Index)