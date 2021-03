Mourinho kiengedte a kéziféket, gólzápor követte

A finoman szólva is döcögős időszak után az elmúlt két hétben már szebb arcát mutatta a Tottenham, ennek egyik főszereplője az újra magára találó Gareth Bale volt, valamint kifizetődött José Mourinho első igazán bevállalós húzása is.

16 meccs: 4 kanadai pont, 4 meccs: 7 kanadai pont!

Azt alighanem felesleges ecsetelni, hogy Gareth Bale számára volt már jobb időszak is a mostani idény kezdeténél, meg úgy en bloc az elmúlt éveknél.

Nemrégiben az is felvetődött – saját ügynökétől! –, hogy már közeleg karrierje végéhez, és sokan végleg temetni kezdték a 31 éves walesi szélsőt.

Február közepe óta viszont mintha valami nála is megváltozott volna, hiszen a Wolfsberger AC elleni budapesti Európa-liga mérkőzést megelőzően 16 tétmeccsen jutott csak szóhoz, ezeken pedig négy gólig jutott (gólpassz nélkül). Azóta?

Bale az elmúlt két hétben négy tétmérkőzésen léphetett pályára, négy gólt szerzett, három gólpasszt osztott ki, együttese pedig háromszor is eljutott négy gólig!

Végre együtt a nagy hármas

Bale térdsérülései, valamint nem megfelelő formája miatt jobbára csak kiegészítő szerepkört tudott betölteni, nemrégiben Harry Kane is kidőlt egy kisebb időre bokaproblémája miatt, de most már Szon Hung Minhez hasonlóan mindhárman kezdőként is bevethetők, ez pedig a Burnley elleni vasárnapi mérkőzésen remek dolgokat szült: Bale két gólt és egy gólpasszt jegyzett, mindkét találatát a dél-koreai szélső készítette elő, az angol csatárt pedig a walesi szélső hozta helyzetbe

egy finom kis 50 méteres indítással…

Az nem meglepetés, hogy Kane és Szon jó formába tudott lendülni, előbbi 34 tétmérkőzésen 36 kanadai pontot termelt (22 gól, 14 gólpassz), utóbbi pedig 37 fellépésen 33-nál jár (18 + 15), ha pedig hozzájuk fel tud nőni az utóbbi hetekhez tapasztalt módon Bale is, akkor a betonbunker helyett az örömfoci korszaka jöhet el a Tottenhamnél.

Mourinho kiengedte a kéziféket

A The Athletic a napokban ezzel a címmel jelentetett meg elemzést a londoniakkal kapcsolatban, kiemelve, hogy José Mourinho először mert igazán kockáztatni a Spursnél, és lényegében egy 4–2–4-es támadófelállást hozott létre azzal, hogy Gareth Bale-t, Lucas Mourát, Harry Kane-t és Szong Hung Mint egyszerre szerepeltette, mellettük pedig a középpályán Tanguy Ndombélé, a védelem két szélén pedig két sokat felfutó játékos, Sergio Reguilón és Serge Aurier kapott helyet, így gyakorlatilag szabadjára engedte a támadóarzenált a portugál menedzser.

Az idényben többször is előfordult, hogy az együttes az első félidőben mintha csak azzal a céllal ment volna ki a pályára, hogy gólt ne kapjon, és kapura lövésig is alig jutott, ehhez képest mostanában kifejezetten jól termel a gárda, a Burnley ellen pedig végre felszabadultan és nagy kedvvel szerepelt, a 4–0-s végeredmény még hízelgő is Nick Pope néhány remek védését figyelembe véve.

Örömfutballt hozott a Burnley elleni meccs

Ndombélé vissza, négy valódi támadó elöl

Nemrégiben Mourinho egy sorral visszább vonta az idény elején leggyakrabban még támadó középpályásként szereplő Ndombélét, aki Emile Höjbjerggel felelt a szűrésért, de először nem volt előttük Erik Lamela vagy Moussa Sissoko, hogy stabilitást adjon a gárdának középen, hanem négy, valóban támadó futballistát küldött előttük pályára.

Az első kérdés az volt, hogy tud-e ez a rendkívül támadóra beállított gárda hatékony lenni, de alig egy perccel a kezdést követően máris jött a válasz Bale találatával.

Támadni vagy védekezni?

A Tottenham számára ugyanakkor az idényben többször (egészen pontosan négyszer) is előfordult, hogy a korán szerzett vezetés után túlságosan is visszavett a gárda, erre pedig a hajrában ráfázott, így végzett 1–1-re a Newcastle, a Crystal Palace, a Wolverhampton és a Fulham ellen is.

A következő kérdés tehát az volt, hogy a most a korábbiaknál lényegesen támadóbb szellemű együttes mit kezd az előny birtokában, megpróbál-e ismét ráülni az eredményre és várni a lefújást.

Ezúttal viszont erről szó sem lehetett, a „sarkantyúsok” ettől csak vérszemet kaptak, az első negyedóra végén jött a remek Bale, Kane összjáték és az első fél órát követően Lucas Moura is eredményes volt. Jöttek sorban a lehetőségek, ezzel pedig egyszersmind a védelem „válláról” is levették a terhet, mielőtt a második félidőre már visszább álltak volna a hazaiak.

A Tottenham szurkolói alighanem az első félidőhöz hasonló játékban reménykedtek az idény elején bemutatott jó szériát során.

Bale hozza az áttörést

Ahogyan fentebb már írtuk, Kane és Szon remeklése alapbeállítás volt az idény nagy részében, amivel a Tottenham előrébb tudott lépni az elmúlt meccseken, az a Bale (sebessége, megoldásai) miatti pluszfaktor, ami ha úgy működik majd, ahogyan korábbi londoni időszakában vagy éppen a Real Madridnál töltött felvillanások során, akkor számos védelmet kifejezetten nehéz helyzetben hozhatnak Mourinho támadói az idény végjátékában.

Kezdve a Crystal Palace elleni, csütörtökön 20.15-kor kezdődő mérkőzéssel.

Borítókép: Daniel Leal-Olivas / AFP