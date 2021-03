A Liverpool közelebb áll a kieséshez, mint a címvédéshez

A Liverpool újabb rangadót veszített, csütörtök este a Chelsea vitte el a három pontot az Anfieldről. A „vörösök” elképesztő lejtmenetbe kapcsoltak, a „kékek” viszont rég látott magasságokban járnak.

Pocsék széria váltotta a remek sorozatot

A Liverpool egészen pocsék formában szerepel mostanában az Anfielden, pedig nemrégiben még arról számolhattunk be, hogy történelmi léptékben is masszív sorozatot építenek a „vörösök”.

Azt nem állítanánk, hogy ezzel megátkoztuk volna a Mersey-parti együttest, de aznap a Burnley ellen megszakadt a remek széria (0–1), és egy egészen más irány következett: a Brighton (0–1), a Manchester City (1–4), az Everton (0–2) és a Chelsea (0–1) elleni hazai meccset is elveszítették a „vörösök”! Ehhez hozzávehetjük még, hogy előtte a Manchester United (0–0) és a West Brom (1–1) ellen sem tudott győzni, így a nyeretlenségi etap már hétmeccsesre nyúlik.

A Liverpool az első címvédő, amely öt egymást követő hazai bajnokit elbukott!

* - Liverpool lose five successive league home matches for the first time. Liverpool are the first reigning champions to lose five consecutive top flight home matches. #LIVCHE — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 4, 2021

Lövésből lesz a gól...

A legutóbbi hat meccsen csak egy büntetőgólig jutott a gárda. A tizenegyeseket és az öngólokat leszámítva a legutóbbi 99, hazai Liverpool-lövésből nem született gól a PL-ben, ez a harmadik legrosszabb széria, csak a Portsmouth (114, 2008) és a Manchester City (101, 2007) próbálkozott ennél is többször hiába azóta, hogy az OptaJoe-nál a pontos lövési mutatókkal tudnak számolni (2006–2007).

99 - Excluding penalties and own goals, Liverpool have failed to score with each of their last 99 shots at Anfield in the Premier League. Since we have exact times of shots available in the competition (2006-07), only two sides have had a longer such run on home soil. Wasteful. pic.twitter.com/SeM70jDLc6 — OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2021

Közelebb a kiesőzóna, mint a címvédés...

Az együttes a 11 idei bajnokiján csupán tíz pontot szerzett, ennél csak a West Brom (9), a Newcastle (7) és a Southampton (4) jegyzett kevesebbet. A gárda 22 pontra van már az éllovas Manchester Citytől, előnye pedig csak 20 pont a 18. helyen álló Fulhammel szemben, így a kiesőzónához közelebb áll a Liverpool, mint a címvédéshez.

Csak a City szárnyal jobban a Chelsea-nél!

Thomas Tuchel érkezése óta remekel az együttes, a legutóbbi nyolc bajnokiján három döntetlen mellett ötször nyert, a megszerzett 18 pontnál többet csak a Manchester City tud felmutatni (24). Frank Lamparddal előtte az utolsó nyolc meccsen hetet gyűjtött csak a Chelsea...

18 - Only Manchester City (24) have earned more points than Chelsea (18) since Thomas Tuchel took over eight games ago; Frank Lampard earned only seven points from his final eight games in charge. Spark. pic.twitter.com/59Hdnt5ueb — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021

Lehúzták a rolót

A Tuchel-érában a tizedik meccsét játszotta le az együttes, eddig csupán két gólt engedve. Hasonlóan jól José Mourinho kezdett, érdekesség, hogy a 10. ütközeten akkor is egy Liverpool elleni 1–0 lett a végeredmény. Még tovább haladva: eddig csupán egy ellenfél volt, aki be tudta venni a „kékek” kapuját, a Liverpooltól Southamptonhoz kölcsönadott Minamino Takumi.

2 - Chelsea have conceded only two goals in 10 games in all competitions under Thomas Tuchel, the same return as they had after 10 games under José Mourinho - both managers' 10th game was a 1-0 win against Liverpool. Mastered. pic.twitter.com/Pv2khayfvk — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021

Édouard Mendy a PL ura

A Chelsea kapusa 22 PL-ütközetből 12-n zárt kapott gól nélkül, meccsei 55 százalékát lehozta clean sheettel. A PL-ben eddig 210 kapus védett legalább 10 mérkőzésen, közülük pedig egyedül Mendy őrizte meg legalább meccsei felén a kapuját a góltól!

55% - Édouard Mendy has kept 12 clean sheets in 22 Premier League starts (55%); of the 210 goalkeepers to have started at least 10 games in the competition, he is the only one to keep a clean sheet in over half. Force. pic.twitter.com/zeOJCa5y2r — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021

A rangadók sem okoznak problémát

Tuchel rövidke londoni ténykedése során már összefutott a Manchester Uniteddel, a Liverpoollal, a Tottenhammel és az Atlético Madriddal is – még mindig veretlen!

Thomas Tuchel has faced Man United, Liverpool, Tottenham and Atletico Madrid as Chelsea manager so far.



He is still unbeaten. pic.twitter.com/KdzG9ax9Wa — FootballFunnys (@FootballFunnnys) March 4, 2021

