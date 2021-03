Botrányhősből az elitbe – a Barca is vinné a jobblábas Messit

– mondta róla nemrégiben a Talksportnak csapattársa, Emiliano Martínez, aki tíz évig volt korábban az Arsenal alkalmazásában, bár jobbára kölcsönadogatták, például Spanyolországba a Getaféhez. És ha már játszott a La Ligában, hozott is onnan egy megfelelő párhuzamot.

Pedig még az sem volt biztos, hogy erre egyáltalán sor kerül, hiszen az ír felmenőkkel bíró spíler sokáig a „zöldek” korosztályos válogatottjait erősítette, és csak 2016-ban kötelezte el magát az angolok mellett – rögvest megnyerték a legendás touloni viadalt, majd meghívást kapott a 2017-es U21-es Európa-bajnokságra is – mint Phil Fodennél nemrégiben részleteztük, ez volt az az év, amikor az angol fiatalok uralták a világot, de pont Grealishék korosztályának nem jött össze végül a finálé, mert tizenegyespárbajban kikaptak az elődöntőben Németországtól.

A Villa argentin kapusa szerint az edzésmunkában is fellelhető a hasonlóság.

– dicsérte csapat- és honfitársát egyszerre Martínez.

A katalánoktól csodára lenne szükség ahhoz, hogy bejussanak a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé, hiszen a PSG elleni párharc első felvonásán otthon 4–1-re kikaptak, így legalább négy gólt kell szerezniük Párizsban, hogy egyáltalán legyen esélyük. Egyértelműen erősítésre szorul a gárda, angol és katalán lapértesülés szerint pedig az egyik érkező épp az Aston Villa játékmestere lehet.

A 25 éves, letűrt sportszáras, régimódi vagány futballistával kapcsolatban kiemelik, hogy rendkívül intelligens játékos, akinek szeme van a „gyilkos” passzokhoz.

A birminghami születésű futballista a Highgate Unitednél kezdte labdarúgó-pályafutását, de már hatévesen csatlakozott kedvenc csapatához, az Aston Villához. Ükapja, Billy Garraty is futballista volt, 1903-ban angol válogatott lett, 1905-ben pedig FA-kupa-győztes.

Ír gyökerei miatt az ír futballal (gaelic football) is kacérkodott tíz- és tizennégy éves kora között, de végül maradt a „gurulósnál”.

Már 2012 márciusában leülhetett a felnőttcsapat kispadjára, de a profik között végül a harmadosztályú Notts County színeiben mutatkozhatott be, kölcsönszerződése lejártával, 2013. május 7-én aztán már a Villában is pályára léphetett – a 88. percben állt be a Manchester City elleni idegenbeli zakó (4–0) során.

A következő idényben már 24 mérkőzésen szerepelt a felnőttcsapatban, amelyet FA-kupa-döntőbe segített, a Liverpool elleni elődöntőben mindkét gólból kivette a részét, a másodikban az ő passzából szerezte a finálét érő fordító gólt Fabian Delph. Az Arsenal elleni döntőben végig a pályán volt, de ő sem tudta megakadályozni a 4–0-s vereséget.

A következő év számára és a csapata számára sem alakult jól, előbb azért vették elő, mert kéjgázt szívott, és erről fotók is előkerültek, valamint arról is, hogy teljesen kiütve fekszik nyaralása során az utcán(!), majd egy bulizás miatt küldték le az U21-esek közé kis időre.

@JackGrealish1 had a great night, opposite my apartment in the wonderful tenerife * pic.twitter.com/CDecFX80kw

A sérülésekkel sem volt szerencséje, és csupán 16 bajnokin játszhatott végül, viszont ez is elég volt neki egy negatív rekordhoz: az Aston Villa mind a 16 meccsét elbukta:

Az élvonaltól búcsúzott az Aston Villa, Grealish viszont nem hagyta el klubját, még a sikertelen feljutási kísérletek ellenére sem. Nem könnyítette a helyzetét, hogy a 2017–2018-as és a 2018–2019-es idényben is 15 meccsről volt kénytelen lemaradni, előbb egy veseprobléma, majd sípcsontsérülése miatt, de 2019 márciusában visszatérhetett a pályára, ezt pedig varázslat követte.

A 2019. márciusi, Birmingham City elleni derbin a hazaiak egyik szurkolója a meccs elején a pályára rohant, és Grealisht utolérve hátulról fejbe vágva leterítette a futballistát, aki a második félidőben nemes bosszút állt, lapos lövésével eldöntötte a meccset. A 27 éves férfit később 14 hétre bebörtönözték, miután bűnösnek vallotta magát a pályára berohanás és a játékos megtámadásának vádjában – mondjuk nehéz is lett volna ezt kikerülnie, mivel még mindig megtalálható az esetről készült felvétel...

Nem sokkal korábban nevezték ki az együttes csapatkapitányává, a gárda ezt követően sorozatban tíz meccset nyert meg, és a PL-ért vívott rájátszást behúzva visszajutott az élvonalba.

Az Európában tavaly márciusban berobbant koronavírus-járvány miatti előírásokat nem tartotta szem előtt, ezenfelül gondatlan vezetés miatt kilenc hónapra bevonták a jogosítványát, miután több autónak is nekiment a kiállás során, majd közúton sem sikerült a legszabályosabban közlekednie.

#BANNED | An international footballer who crashed into parked vehicles and mounted a pavement has been banned from driving today.



Jack Grealish had disobeyed lockdown rules to meet friends at the time.



Full story * https://t.co/flcMOxwc1A



Watch the video * pic.twitter.com/Sn47CGg4IG