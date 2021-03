Ronaldo csak csere volt, így is rangadót nyert a Juventus

A vendég Lazio számára alakult jobban a találkozó eleje, a római csapat ugyanis a 14. percben megszerezte a vezetést. Joaquin Correa csapott le Dejan Kulusevski eladott labdájára, rávezette a védőre, majd betört a tizenhatoson belülre és a rövid alsóba gurított.

Még a félidő vége előtt jött a válasz a címvédőtől. Álvaro Morata ugratta ki a 39. percben Adrien Rabiot-t, aki éles szögből óriási erővel bombázott Pepe Reina kapujába.

Az 57. percben már a Juvénál volt az előny. Federico Chiesa szenzációs érzékkel és munkával szerzett labdát, amivel aztán indította Moratát, a csatár pedig kilőtte a rövid felsőt.

Három perccel később duplázott a spanyol csatár, az Aaron Ramsey elleni szabálytalanság miatt megítélt büntetőt értékesítette magabiztosan.

Ezzel a végeredményt is beállította, az álláson már az sem változtatott, hogy Cristiano Ronaldo pályára lépett a 69. percben. A győzelemmel a Juventus továbbra is versenyben van a bajnoki címért, míg a Lazio továbbra is az európai kupaporondért harcolt.

Eredmények, Serie A, 26. forduló:

Spezia–Benevento 1–1

Udinese–Sassuolo 2–0

Juventus–Lazio 3–1