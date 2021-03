CR, Ibra és a többiek: egy év alatt több mint 160-an kapták el a vírust a Serie A-ban

Körülbelül bő egy éve érte el a koronavírus-járvány Európát, azon belül Olaszországot, ahol már tavaly márciusban is komoly pusztítást végzett a vírus. Az északolasz régióban az egészségügy az összeomlás szélére került, több gócpont is kialakult. Február végén zárt kapus mérkőzésekkel próbálták folytatni a 2019–2020-as idényt, ám néhány találkozót már akkor is el kellett halasztani.

Az olasz kormány március 4-én rendelte el, hogy a sporteseményeket kizárólag nézők nélkül lehet megrendezni, ám a járványhelyzet romlása miatt március 9-én mindent felfüggesztett.

Az áprilisra tervezett folytatást végül június közepére tolták el, így (a többi bajnoksághoz hasonlóan) nyáron fejezték be végül a szezont. Azóta megérkezett először a második, majd a harmadik hullám is, ám a 2020–2021-es kiírás néhány halasztással együtt is a terveknek megfelelően zajlik.

Az elmúlt egy évben a Sky Italia összesítése szerint 163 játékos és edző fertőződött meg. Íme a lista azokról, akik a Serie A mezőnyéből elkapták a vírust, valamint azok, akik fals pozitív tesztet adtak az elmúlt egy évben.

Atalanta: 10

Josip Ilicic

Marco Sportiello

Pierluigi Gollini

Duvan Zapata

Gian Piero Gaspeini

Marco Carnesecchi

Ruszlan Malinovszkij

Alekszej Mirancsuk

Robin Gosens (fals eredmény)

Cristiano Romero (fals eredmény)

Benevento: 5

Három azonosítatlan játékos

Bryan Dabo

Pasquale Schiattarella

Bologna: 3

Szinisa Mihajlovics

Aaron Hickey

Federico Ravaglia

Cagliari: 13

Filip Bradaric

Luca Ceppitelli

Alberto Cerri

Kiril Deszpodov

Diego Godin

Giovanni Simeone

Nahitan Nandez

Gaston Pereiro

Adam Ounas

Ragnar Klavan

Simone Aresti

Niccolo Cabras

Andrea Carboni

Crotone: 2

Salvatore Molina

Denis Dragus

Fiorentina: 8

Dusan Vlahovics

Patrick Cutrone

German Pezzella

Martin Caceres

Erick Pulgar

Riccardo Sottil

Jose Callejon

Cesare Prandelli (fals eredmény)

Genoa: 18

Mattia Perin

Lasse Schone

Federico Marchetti

Ivan Radovanovics

Luca Pellegrini

Davide Zappacosta

Filippo Melegoni

Lukas Lerager

Francesco Cassata

Marko Pjaca

Davide Biraschi

Domenico Criscito

Valon Berahmi

Petar Brlek

Miha Zajc

Mattia Destro

Darian Males

Cristian Zapata

Inter: 10

Alessandro Bastoni

Radja Nainggolan

Milan Skriniar

Roberto Gagliardini

Ionut Radu

Ashley Young

Asraf Hakimi (fals eredmény)

Marcelo Brozovic

Daniele Padelli

Alekszandar Kolarov

Juventus: 9

Daniele Rugani

Blaise Matuidi

Paulo Dybala

Cristiano Ronaldo

Weston McKennie

Juan Cuadrado

Matthijs de Ligt

Alex Sandro

Rodrigo Bentancur

Lazio: 4*

Vedat Muriqi

Ciro Immobile

Luiz Felipe

Szergej Milinkovics-Szavics

*Októberben a csapat bejelentette, hogy van fertőzött játékos a keretben, de sem a pontos számot, sem a neveket nem közölte a klub.

Milan: 12

Daniele Maldini

Sandro Tonali

Leo Duarte

Zlatan Ibrahimović

Matteo Gabbia

Gianluigi Donnarumma

Jens Petter Hauge

Stefano Pioli

Ante Rebic

Hakan Calhanoglu

Theo Hernandez (fals eredmény)

Napoli: 7

Andrea Petagna

Piotr Zielinski

Eljif Elmas

Elseid Hysaj

Amir Rrahmani

Victor Osimhen

Fabian Ruiz

Parma: 6

Hat meg nem nevezett játékos

Roma: 14

Antonio Mirante

Carles Perez

Bruno Peres

Justin Kluivert

Amadou Diawara

Riccardo Calafiori

Lorenzo Pellegrini

Edin Dzeko

Gianluca Mancini (fals eredmény)

Federico Fazio

Davide Santon

Marash Kumbulla

Nicola Zalewski

Nicolo Zaniolo

Sampdoria: 8

Manolo Gabbiadini

Omar Colley

Fabio Depaoli

Bartosz Bereszynski

Albin Ekdal

Morten Thorsby

Antonino La Gumina

Sassuolo: 6

Jeremie Boga

Nicolas Schiappacasse

Jeremy Toljan

Lukas Haraslin

Filip Djuricsics

Federico Ricci

Spezia: 9

Két meg nem nevezett játékos

Riccardo Marchizza

Giulio Maggiore

Martin Erlic

Gennaro Acampora

Matteo Ricci

Simone Bastoni

Ivan Provedel

Torino: 15

13 meg nem nevezett játékos (hat felépült, nyolc fertőzött)

Marco Giampaolo (korábbi edző)

Antonio Sanabria

Verona: 4

Mattia Zaccagni

Koray Gunter

Antonin Barak

Darko Lazovics