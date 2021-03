A Barca örülhet leginkább az Atlético és a Real döntetlenjének

Sokkal jobban kezdték a meccset a hazaiak, a vendégel az első negyedórában gyakorlatilag ki sem jöttek a saját térfelükről.

A nyomás a 15. percben góllá érett, Marcos Llorrente remek kiugratása után Luis Suárez mesterien, külsővel tekert Thibaut Courtois kapujába.

A folytatásban is maradt támadásban az Atlético, szünetig azonban nem tudta növelni az előnyét.

A második játékrész elején viszont ezt többször is megtehette volna, ám a Real belga kapusa hatalmas védésekkel meccsben tartotta csapatát. A találkozó hajrája aztán Zinédine Zidane együtteséé volt, Jan Oblaknak is bemutatott bravúros védéseket, a 88. percben azonban már ő is tehetetlen volt: Karim Benzema passza után már Casemiro is gólt szerezhetett volna, a brazil azonban önzetlenül visszaadta a labdát a csatárnak, aki a 88. percben egyenlített és így egy pontot megmentett csapatának.

A döntetlennek a Barcelonánál örülhetnek igazán, hiszen az Atlético előnye így csupán három pont a tabella élén a katalánokkal szemben, igaz, Diego Simeone alakulata egy meccsel kevesebbet játszott.

Az Atlético öt éve képtelen legyőzni városi riválisát a bajnokságban, azóta négy vereség mellett hatodszor játszott vele döntetlent.

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

Atlético Madrid–Real Madrid 1–1 (1–0)

később:

Real Sociedad–Levante 18.30

Athletic Bilbao–Granada 21.00

korábban:

Huesca–Celta Vigo 3–4 (2–2)

szombaton játszották:

Osasuna–FC Barcelona 0–2 (0–1)

Cádiz–Eibar 1–0 (1–0)

Elche–Sevilla 2–1 (0–0)

Real Valladolid–Getafe 2–1 (2–1)

hétfőn játszsák:

Real Betis–Alavés 21.00

pénteken játszották:

Valencia–Villarreal 2–1 (0–1)

(Borítókép: Javier Soriano/AFP)