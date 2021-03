Budapesten jobban megy, a Liverpool kiejtette Gulácsiékat

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján is 2–0-ra legyőzte a Liverpool a Puskás Arénában a három magyar válogatott játékost is foglalkoztató RB Leipziget, így bejutott a negyeddöntőbe.

Nehéz lenne állítani, hogy remek formában várta az angol bajnok az összecsapást, hiszen a legutóbbi nyolc meccséből hatot, a legutóbbi 12-ből pedig nyolcat veszített el. A kevés pozitív élmény közé kívánkozik a két együttes február 20-i ütközete, amikor a Puskás Arénában 2–0-ra nyertek a „vörösök”.

A lipcsei gárda mindeközben épp csak a Liverpool elleni odavágót bukta el, a legutóbbi kilenc tétmeccséből a másik nyolcat egyaránt megnyerte, hatszor gólt sem engedve, így még a Liverpool már csak a 8. helyen áll Angliában, Gulácsi Péterék hátránya csak két pont az éllovas Bayern Münchennel szemben Németországban.

A magyar kapus ezúttal is kezdőként jutott szóhoz a lipcseieknél, a kézközépcsonttörése után speciális kötést kapó Willi Orbán a kispadon kapott helyet, Szoboszlai Dominik pedig továbbra is lábadozik a sérülését követően, így ő nem volt a keret tagja. A „hazaiak” a sok sérülés miatt a finoman szólva sem rutinos Ozan Kabak, Nathaniel Phillips belső védőkettőssel várták a kezdő sípszót.

Az angolok nem ültek rá az előnyre, már az ötödik percre két nagy lehetőségig jutottak, előbb Thiago Alcantara passzolt röviden a ziccerben érkező társa felé, majd Sadio Mané hagyott ki helyzetet az ötös jobb sarkáról.

Az első bravúrra így is Alissonak volt szüksége, Christopher Nkunku indult meg a bal oldalon, Dani Olmo Yussuf Poulsennek köszönhetően ziccerbe került, de a brazil kapus vetődve hárítani tudott.

Ezzel egy időre el is lőtte puskaporát a lipcsei gárda, ezt követően pedig Gulácsinak kellett előlépnie, előbb Trent Alexander-Arnold szöglete után Diogo Jota fejesét, majd egy villámgyors ellenakció végén Mohamed Szalah közeli lövését hárította.

Az első fél óra végéhez érve Alexander-Arnold volt túlságosan önzetlen üresen a büntetőterületen belül, visszagurított labdáját ki tudták vágni a védők, majd Kevin Kampl és Emil Forsberg próbálkozott egy-egy nem túl életerős lövéssel.

A szünet előtt még Diogo Jota kissé szerencsés szólóját zárta le szép védéssel Gulácsi, majd Jota nem tudott élni az ajándékba kapott lehetőséggel, így gól nélkül fordulhattak a felek.

A fordulást követően továbbra is a Liverpool portugál támadója és a lipcsei kapus játszotta a főszerepet, Jota újabb ziccernél védett Gulácsi, a kipattanót pedig szerencséjére Szalah fölé vágta.

Egyórányi játékhoz érve kettőt is cseréltek a németek, ezzel pedig egy csapásra veszélyesebbek is lettek, Hvang Hi Csan lövése még fölé szállt, majd a dél-koreai beadását a szünetben érkező Alexander Sörloth a lécre fejelte, a rövid felszabadítás után Olmo kevéssel a bal felső fölé lőtt.

Ezt pedig már büntette a Liverpool, az újabb nagy lehetőség végén Szalah már jóval higgadtabb volt, egy csel után a bal alsóba gurított (1–0).

És ahogyan az első mérkőzésen, itt is gyorsan jött a duplázás, a nem sokkal korábban pályára lépő Divock Origi centerezését Mané közelről a kapuba szúrta (2–0).

Újabb gól már nem esett, a Liverpool így kettős győzelemmel jutott a legjobb nyolc közé. A Mersey-parti csapatnak hat vesztes hazai meccs után Budapesten jött össze pályaválasztóként az idei első siker, a Puskás Arénában két meccsen négyszer annyi gólt szereztek a „vörösök”, mint az Anfielden.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

LIVERPOOL (angol)–RB LEIPZIG (német) 2–0 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, zárt kapuk mögött. V: Turpin (francia)

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold, N. Phillips, Kabak, Robertson (Cimikasz, 90.) – Wijnaldum (Milner, 82.), Fabinho, Thiago Alcantara (N. Keita, 72.) – Mané (Oxlade-Chamberlain, 90.), Jota (Origi, 72.), Szalah. Menedzser: Jürgen Klopp

RB LEIPZIG: Gulácsi – Mukiele, Upamecano, Klostermann – Kampl (Sörloth, a szünetben) – T. Adams, Olmo (Haidara, 73.), Sabitzer, Nkunku – Y. Poulsen (Hvang Hi Csan, 60.), Forsberg (J. Kluivert, 60.). Vezetőedző: Julian Nagelsmann

Gólszerző: Szalah (70.), Mané (74.)

Továbbjutott: a Liverpool, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel

A játéknap másik találkozóján a Paris-Saint Germain 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a Barcelonával, azaz megtartott háromgólos előnyét, így a francia együttes jutott a legjobb nyolc közé.

