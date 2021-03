Beijesztett a Paks, majd hatalmas pofont kapott a Fraditól

Nem is álmodhatott volna jobb kezdésről a három meccs óta nyeretlen Paks, hiszen már a 2. percben vezetést szerzett a góllövőlistát immár 14 találattal vezető Hahn János magabiztos büntetőjével (0–1).

A hazai zöld-fehérek természetesen nem adták fel, óriási fölényben játszottak, kilenc kapura lövésükből öt is eltalálta annak felületét, a játékrész derekára pedig össze is jött az egyenlítés, Civic bal oldali beadása után Aissa Laidouni fejelt a kapuba (1–1).

Eldar Civic sorozatban a harmadik mérkőzésén adott gólpasszt!

A játékrész hajrájában Olekszandr Zubkov is fejelt egy gólt, de már lesen helyezkedett, így a kilenc szögletet is elvégző ferencvárosiak csak 1–1-gyel fordulhattak.

A második félidő elején a Fradi kapott gyorsan büntetőt, ezt Myrto Uzuni értékesítette (2–1), majd egy villámgyors ellentámadás végén Róbert Mak is eredményes volt (3–1).

Az utolsó negyedóra kezdetéhez érve a két gólt is előkészítő Franck Boli is feliratkozott a gólszerzők közé, szépen cselezte be magát az ötösig, majd passzolt a bal alsóba (4–1).

A végére még jutott egy szépségtapasz, a csereként beálló Szendrei Ákos passzolt a bal alsóba, de hogy a kiütés meglegyen, jött a szintén csere Roko Baturina találata is (5–2).

A nap első mérkőzésén a Mezőkövesd otthon 2–1-re legyőzte a Budafokot, így a legutóbbi 13 bajnokijából hat döntetlen mellett a hetediket nyerte meg.

NB I

26. FORDULÓ

Mezőkövesd Zsóry FC–Budafoki MTE 2–1 (Cseri 13., Vojtus 60., ill. Kovács D. 36. – 11-esből)

Ferencvárosi TC–Paksi FC 5–2 (Laidouni 23., Uzuni 49. – 11-esből, Mak 62., Boli 75., Baturina 89., ill. Hahn 2. – 11-esből, Szendrei 88.)

Puskás Akadémia FC–Mol Fehérvár FC 1–0 (Slagveer 68.)

Az állás: 1. Ferencváros 61 pont, 2. Puskás Akadémia 48, 3. Fehérvár 40, 4. MTK 38, 5. Mezőkövesd 38, 6. Újpest 34, 7. Paks 34, 8. Kisvárda 34, 9. Honvéd 29, 10. Zalaegerszeg 26, 11. Budafok 26, 12. DVTK 23

Borítókép: MTI / Koszticsák Szilárd