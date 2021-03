Szenzációs mozdulat, remek Spurs-gól a londoni derbin

A vendégek számára nem indult jól a mérkőzés, hiszen az „ágyúsoké” volt az első hat kapura lövés, ráadásul Szon Hung Min még meg is sérült.

A helyére beálló Erik Lamela finoman szólva is egylábas futballista, de ez most remek gólt eredményezett, amikor is úgy döntött, rabonával próbálja meg bevenni az Arsenal kapuját. Az eredmény egy kötény és a Tottenham vezetése az első kapura lövésből (0–1)!

A játékrész végén jött a válasz, Martin Ödegaard megpattanó lövése kötött ki a Tottenham kapujában (1–1).

A nap korábbi meccsein a Brighton idegenben legyőzte a Southamptont (1–2), a Leicester City pedig a triplázó Kelechi Iheanacho vezérletével 5–0-ra kiütötte a Sheffield Unitedet.

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

Southampton–Brighton 1–2 (C. Adams 27., ill. Dunk 16., Trossard 56.)

Leicester City–Sheffield United 5–0 (Iheanacho 39., 69., 78., A. Pérez 64., Ampadu 80. – öngól)

17.30: Arsenal–Tottenham 1–1 (Ödegaard 44., ill. Lamela 33.)

20.15: Manchester United–West Ham United (TV: Digi Sport1)

Borítókép: Julian Finney / AFP