Több mint ezer napot volt sérült, de képtelen feladni

Badstuber életútja egészen különleges. A sváb fiú 2002-ben, 13 évesen igazolt a Bayern München korosztályos csapatához, 2009-ben pedig már profi szerződést írt alá a német rekordbajnokkal.

Louis van Gaal érkezésével azonnal a kezdőcsapatban találta magát, hol a védelem közepén, hol pedig a védelem bal oldalán számított rá a holland vezetőedző. Már a 2009–2010-es idényben, 20 évesen a világ egyik legnagyobb potenciállal rendelkező hátvédjeként tartották számon.

Profi pályafutásom legfontosabb személye volt Van Gaal. Örökké hálás leszek neki

– mondta Badstuber a március 1-i Kicker magazinban.

2009. december 4-én a 75. percben három pontot érő, hatalmas szabadrúgásgólt szerzett 69 ezer néző előtt az Allianz Arénában, a stadion szinte felrobbant, úgy üvöltötték utána a szurkolók a nevét.

A szezon végén a Bayernnel megnyerte a Bundesligát és a Német Kupát is, a Bajnokok Ligájában pedig a döntőben kapott ki csapatával az Intertől.

Hermann Gerland, a müncheniek segédedzője már akkor elismerően beszélt Badstuberről, aki elmondása szerint nyugalmat sugároz, nyomás alatt is jól teljesít, és a fejjátéka is kiemelkedő.

A jó teljesítményre Joachim Löw szövetségi kapitány is felfigyelt, Badstuber 2010 májusában a Magyarország elleni felkészülési mérkőzésen a felnőttválogatottban is bemutatkozott. Meghívót kapott a német együttes világbajnoki keretébe is, bronzérmet szerzett a dél-afrikai világbajnokságon.

Pontrúgásai, vezetői stílusa, harcossága, testfelépítése garancia volt a stabilitásra. Egy idény alatt a profi szerződés aláírásától Európa egyik legjobb védőjévé nőtte ki magát. Úgy tűnt, legalább 10-15 évig egy biztos pontja a Bayern Münchennek és a német válogatottnak is lesz, de a sérülések aztán mindenki számítását keresztülhúzták.

A 2010–2011-es idényben két hónapig volt sérült, az igazi törés a karrierjében azonban 2012-ben következett. Abban az évben, december elején a Borussia Dortmund elleni bajnokin szenvedett keresztszalag-szakadást. Több mint 500, egészen pontosan 532 napot kellett kihagynia, 2012 decemberétől 2014 májusáig nem léphetett pályára.

A keresztszalag-szakadás előtt szinte folyamatosan fejlődtem. A 2010-es vb után egy kicsit megtorpantam, de ez egy fiatal játékos esetében normális. Ha a karrieremet két részre osztjuk, az első lenyűgöző volt, a második viharos, anélkül, hogy minden rossz lett volna.

A várva várt visszatérést követően egyik sérülést követte a másik, Badstuber soha nem lett újra a régi. A 2012-es Európa-bajnokságon még ott volt a németekkel, ez év őszén világbajnoki selejtezőkön is pályára lépett, de 2012 októbere után csupán egyszer, 2015-ben egy felkészülési mérkőzésen játszott egy félidőt Ausztrália ellen. Válogatottkarrierje tehát 23 éves befejeződött, kvalitásai alapján pedig még jelenleg is beférhetne a Nationalelfbe.

A Transfermarkt összesítése alapján összesen 1296 napot volt sérült, emiatt pedig 248 mérkőzésen nem játszhatott.

A Bayern Münchenben 177, a VfB Stuttgartban 61, a Schalkéban 12 tétmeccse van, ez összesen pont 250 fellépés, vagyis majdnem ugyanannyi, mint amennyit pályafutása során ki kellett hagynia különböző sérülések miatt.

Sok sérült játékos ír, tanácsokat kérnek, példaképként tekintenek rám. A futball iránti szeretetem mindig megadta a szükséges erőt, hogy ne adjam fel, és még erősebben térjek vissza. Ez az életem hátralévő részében is segít.

A bajorok korábbi elnöke, Uli Hoeness mindig támogatásáról biztosította, de 2017 januárjában Gelsenkirchenbe kölcsönadták fél évre, majd nyáron ingyen igazolt Stuttgartba. A felek belátták, Münchenben már nincs visszaút...

Tizenöt év után távozott a Bayern München kötelékéből, a felnőttcsapattal ekkor már hatszoros bajnok, négyszeres Német Kupa-győztes volt, 2013-ban pedig a Bajnokok Ligáját is megnyerte.

Badstuber éppen tegnap, szombaton töltötte be 32. életévét, felnőtt pályafutása felében sérült volt, élete tele volt megpróbáltatásokkal, de továbbra sem gondolkodik a befejezésen, sőt, alig várja az új kihívásokat.

Sokan kérdezhetnék, mi lett volna, ha elkerülnek a sérülések... Nem foglalkozom vele, el tudom fogadni a sorsomat. Remek embereket ismertem meg, néhány évig nagyon magas szinten futballoztam. Nagyszerű karrierem volt: nagy sikerek, nagy sérülések, nagy bukások, nagy visszatérések. Egészséges vagyok, tele energiával. Izgatottan várom a július utáni időszakot. Mindenre nyitott vagyok, továbbra is szeretnék futballozni

– fogalmazott a Kickernek Badstuber, aki még a Bundesligában is el tudná képzelni magát.

Badstuber jelenleg a Stuttgart első számú csapatába sem tudja beverekedni magát, a negyedosztályban szereplő tartalékcsapatban számítanak rá. Itt sem játszik rendszeresen, 26 forduló alatt 16 találkozón szerepelt.

Az első idény nagyon sikeres volt, sokat játszottam. A másodikban csak öt meccsen voltam végig a pályán, ezek közül az egyik az volt, amikor elbuktuk az osztályozót az Union Berlin ellen, és kiestünk. Szívesen elkerültem volna a helyzetet. A kötelező visszajutásnak is részese voltam, most pedig olyan szituációban vagyok, mint még soha. Egyszóval, volt itt minden, nemzetközi álmoktól, kiesésen, feljutáson át a lefokozásig.

A ZDF tévécsatornának 2009-ben nyilatkozott Manfred Hänle, Badstuber korábbi iskolai tanára, aki nem mellesleg Uli Hoeness exelnök osztálytársa volt. Elmondása szerint Badstuber és Hoeness hasonlítanak egymásra, mindketten céltudatosak, és ha kieszeltek valamit, mindent megtettek azért, hogy sikerüljön nekik.

Ki tudja, lehet, hogy idővel a Bayern vezetőségében láthatjuk viszont Münchenben a védőt. A védőt, aki soha nem adja fel.

2019. május 27-én