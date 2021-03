Dárdai Márton ősszel debütálhatna a magyar válogatottban

Dárdai Pál középső fia, Dárdai Márton novemberben lépett pályára először a Hertha BSC felnőttcsapatában. A 19 éves középhátvéd a berlini csapat utóbbi négy találkozóját végigjátszotta, a szombati, Borussia Dortmund ellen 2–0-ra elvesztett mérkőzésen 3,5-es osztályzatot kapott a Kickertől, ezzel csapata egyik legjobbjának bizonyult.

Információink szerint Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is szemmel tartja a fiatal játékost, aki korábban többször is szerepelt a német U16-os, U17-es és U19-es válogatottban is.

A berlini születésű Dárdai Mártonnak akár reális esélye lehet arra, hogy a Nationalelf mezét húzza fel a jövőben, hiszen korosztályában az egyik legjobbnak tartják Németországban.

Ha a ballábas belső védő továbbra is stabil teljesítményt nyújt, úgy tudjuk, Marco Rossi meghívót küldhet neki az őszi világbajnoki selejtezőkre.

Persze, ha Dárdai nyitott rá, ez ugyanis alapfeltétel.

Korábban Willi Orbánt több szövetségi kapitány is megkereste, de az RB Leipzig védője az olasz szakember irányítása alatt debütált a nemzeti csapatban. Orbán 2018-ban hívta fel telefonon Rossit, hogy elérkezettnek látja az időt és szívesen szerepelne a magyar válogatottban.

A német élvonalban jelenleg öt – Gulácsi Péter, Willi Orbán, Szoboszlai Dominik (mindhárman RB Leipzig), Sallai Roland (Freiburg), Szalai Ádám (Mainz) – magyar válogatott játékos játszik.

A magyar együttes ősszel hét világbajnoki selejtezőn lép pályára.

