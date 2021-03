Isten visszatérése: Ibrahimovic újra a svéd válogatott keretében

Az AC Milan 39 éves csatára is szerepel a svéd szövetségi kapitány, Janne Andersson keretében, amelyet a szakvezető a Grúzia és Koszovó elleni világbajnoki selejtezőkre jelölt ki.

Ibrahimovic a 2016-os Európa-bajnokság óta nem lépett pályára címeres mezben. A rosszul sikerült tornán már a csoportkör harmadik fordulója előtt bejelentette, hogy lemondja a válogatottságot, a svédek pedig végül utolsó helyen zártak saját kvartettjükben.

Azóta többször is lehetett olyat hallani, hogy szívesen visszatérne, például a 2018-as vb előtt is jelezte, hogy ott lenne a tornán, azonban Andersson akkor kijelentette, hogy nem számít a klasszisra.

Az európai visszatérése után sem változtatott álláspontján, tavaly novemberben pedig le is ült tárgyalni Anderssonnal.

Ibrahimovic eddig 116 mérkőzésen 62-szer talált az ellenfelek kapujába, idén pedig kiváló formában van, a Milanban 14 bajnokin 14 gól a mérlege.

Minden idők legeredményesebb svéd játékosa a tőle megszokott módon jelentette be az eseményt: „The return of the God", azaz „Isten visszatérése" címet adott a fotónak, amit közzé tett a különböző közösségi felületeken.

Akár a 2021-es Európa-bajnokságon is ott lehet, amelyen a svéd válogatott az E-csoportban Spanyolországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával csap össze.