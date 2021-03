Ronaldo, Haaland vagy Mbappé? Zidane meglepő választ adott

A Real Madrid 3–1-re győzött az Atalanta ellen, így 4–1-összesítéssel jutott a legjobb nyolc közé.

Abban bíztam, hogy sokkal jobban fogunk játszani, nem számítottam azokra az egyéni hibákra, amit elkövettünk

– értékelt a lefújást követően Gian Piero Gasperini. „Nem bántam meg, hogy ezt a kezdőt küldtem pályára, Duván Zapatának erőnléti problémái voltak, ezért inkább a hajrára, vagy az esetleges hosszabbításra tartogattam őt. Egy Real Madrid szintű csapatnak azonban nem ajándékozhatsz büntetlenül ilyen könnyű gólokat, súlyos árat fizettünk értük. Ettől függetlenül ezúttal is fantasztikus tapasztalat volt az idei BL-szezon, legyőztük a Liverpoolt és az Ajaxot is, ráadásul idegenben, rengeteget tanultunk és látjuk, mi az a szint, ahová szeretnénk mi is eljutni” – zárta gondolatait az olasz szakember.

Zinédine Zidane természetesen elégedett volt a látottakkal. „Minden dicséretet megérdemelnek a játékosaim, az első perctől az utolsóig remekül játszottunk. Jól védekeztünk és a labda nélküli mozgással is elégedett voltam. Az Atalanta általában sok helyzetet alakít ki a meccsein, ám Zapata lehetőségét leszámítva nem jelentettek igazán komoly veszélyt a kapunkra.”

A francia mestertől megkérdezték, hogy ki lesz a Real Madrid elsőszámú csatára a következő szezonban, Erling Haaland, Kylian Mbappé, vagy esetleg Cristiano Ronaldo?

Hogy ki? Természetesen Karim Benzema!

A másik kedd esti mérkőzésen a Manchester City az első meccshez hasonlóan ezúttal is 2–0-ra nyert a Mönchengladbach ellen, így 4–0-s összesítéssel lépett tovább a negyeddöntőbe.

„Az elejétől kezdve uraltuk a helyzetet, a két csodálatos gól után pedig minden egyszerűvé vált. Ugyanakkor az, ahogy játszottunk, megint igazán jó volt. Mindenki jól helyezkedett, gyorsan járattuk a labdát.

Ha a tengelyben összezártak, akkor Phil Foden és Rijad Mahrez jóvoltából a széleken próbálkoztunk, ha pedig odafigyeltek, középen vezettünk támadásokat.

– mondta a budapesti mérkőzés után Pep Guardiola.

Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy a BL-ben eddig csak egyetlen gólt kaptak, még a csoportkör első mérkőzésén a Portótól, amit nagyon meggyőzőnek nevezett. Ezzel összefüggésben külön kiemelte két középső védője, Ruben Dias és John Stones teljesítményét.

A City több mint 700 perce őrzi hibátlanul a kapuját a BL-ben, melynek történetében ez a második leghosszabb sorozat az Arsenal 15 évvel ezelőtti 995 perce után.

Marco Rose, az utóbbi időben a Bundesligában is gyengélkedő németek vezetőedzője úgy vélekedett: az ellenfél egyszerűen túl erős volt a számukra.

Ezt szégyenkezés nélkül el kell ismerni

– szögezte le, hozzátéve, hogy a City tarthatatlannak bizonyult, az idő előrehaladtával pedig a játékosai eltökéltsége csökkent.

„Összességében persze többre számítottunk, a fiúk úgy álltak hozzá, de amikor ilyen minőséggel találod szemben magad, néha nagyon nehézzé válik a dolog” – folytatta.

A Borussia Mönchengladbach a német bajnokságban és a BL-ben is sokáig jól szerepelt, de mélyrepülésbe kezdett azóta, hogy február közepén bejelentették: Marco Rose a következő idényben már a Borussia Dortmund edzője lesz.

A BL-párharc első mérkőzését és a visszavágót is a Puskás Arénában játszották a koronavírus-járványban bevezetett korlátozások miatt. A Manchester City – amely az összes sorozatot tekintve a legutóbbi 25 mérkőzéséből 24-et megnyert – egymás után negyedszer jutott negyeddöntőbe a BL-ben. Ugyanakkor az előző három alkalommal ott be is fejezte a szereplését.

(Borítókép: Jorge Guerrero/AFP)