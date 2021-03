Döntős revansok: Bayern–PSG és Real–Pool a nyolc között!

A legjobb nyolc közé 2007 óta először nem jutott be a Barcelona, olasz csapat pedig a 2015–2016-os idény óta nem kvalifikálta magát a negyeddöntőbe.

Maradt három angol együttes, a korábbi győztes Chelsea és a Liverpool, valamint a Pep Guardiola-érában még az elődöntőig sem jutó Manchester City.

Németországból a Bayern München és a Dortmund maradt talpon, mellettük pedig egy francia (PSG), egy portugál (Porto) és egy spanyol (Real Madrid) együttes alkotja a legjobb nyolc mezőnyét.

A pénteki sorsoláson az is eldőlt, a csapatok milyen úton juthatnak el a legjobb négyig, sőt az a fináléig vezető ágakat és a döntő házigazdáját is kisorsolták.



A nyolc között két korábbi BL-döntő visszavágójára kerül sor, a tavalyi fináléban is összecsapó Bayern München és PSG is összekerült, ahogyan a 2018-as döntő is megismétlődik: a Real Madrid és a Liverpool is összecsap egymással.



A négy között a Manchester Cityt edző Pep Guardiola összekerülhet korábbi csapatával, a Bayern Münchennel, ha a felek sikerrel veszik negyeddöntőjüket.





A negyeddöntő első felvonásait április 6-án és 7-én rendezik meg, a visszavágókat egy héttel később. Az elődöntő odavágóit április 27-én és 28-án, a második meccseket pedig május 4-én és 5-én vívják meg. A fináléra május 29-én, az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban kerül sor.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német)

Porto (portugál)–Chelsea (angol)

Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia)

Real Madrid (spanyol)–Liverpool (angol)



AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Bayern München (német)/Paris Saint-Germain (francia)–Manchester City (angol)/Borussia Dortmund (német)

Real Madrid (spanyol)/Liverpool (angol)–Porto (portugál)/Chelsea (angol)



A DÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Bayern München (német)/Paris Saint-Germain (francia)/Manchester City (angol)/Borussia Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol)/Liverpool (angol)/Porto (portugál)/Chelsea (angol)

(Borítókép: Neymar, a PSG játékosa 2020. augusztus 23-án. Fotó: Lluis Gene / AFP)