Nem áll le a német bajnokság a húsvéti hétvégén

A húsvétra tervezett németországi leállás törlése révén nem lesz szünet a labdarúgó Bundesligában, így megtartják jövő szombaton az RB Leipzig–Bayern München rangadót is.

Angela Merkel kancellár és a szövetségi tartományok vezetői kedden abban állapodtak meg, hogy a fokozódó koronavírus-járvány miatt az idei húsvét április 1-jétől 5-éig tartó hosszú hétvégéjén gyakorlatilag leállítják a magán- és közéletet, az élelmiszerboltok is csak szombatra nyithatnak majd ki. Az embereket az ötnapos ünnep teljes idejére otthonmaradásra szólítják fel. Szerdán Angela Merkel azonban közölte, hogy mégsem rendelnek el teljes zárlatot a húsvéti ünnepekre, így az élsport sem áll le az országban – írja az MTI.

Mivel ennélfogva zöld jelzést kapott a címvédő és négy pont előnnyel listavezető Bayern, illetve a három magyar játékost – Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot – is foglalkoztató, második helyezett Leipzig csúcstalálkozója is, akár még nézők is jelen lehetnek a stadionban.

Lipcse főpolgármestere, Burkhard Jung ugyanis kedden közölte, hogy kísérleti jelleggel csütörtöktől változtatnának a helyi koronavírus-protokollon. A futballklub ennek keretében már bejelentette igényét arra, hogy ezer, negatív vírusteszttel rendelkező szurkolót beengedhessen a lelátókra.

A Hertha BSC magyar vezetőedzője, Dárdai Pál megkönnyebbülten fogadta a kancellár szerdai bejelentését:

Örülök, ha akárhogyan be tudjuk fejezni a bajnokságot. Eleve kiváltságos helyzetben vagyunk azzal, hogy játszhatunk

– jelentette ki a berliniek trénere.