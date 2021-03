Bombameglepetés: Szlovákia nem bírt otthon Máltával

A 2022-es katari világbajnokság selejtezőinek második fordulójában szombat este három döntetlen és egy meglepetésgyőzelem született. A portugálok Szerbiában, a belgák Csehországban nem tudtak nyerni, Málta pontot rabolt Szlovákiából, Luxemburg pedig hármat is Írországból.

Nagyszombatban óriási szenzáció volt kialakulóban, ugyanis Málta 20 perc után már kétgólos előnyben volt a házigazda Szlovákia ellen. A szigetországiak a 16. percben Luke Gambin gyönyörű tekerésével szereztek vezetést, három perccel később pedig egy mesteri kontrát fejezett be eredményesen Alexander Satariano.

A második félidő elején megrázták magukat a hazaiak, először a csereként beállt David Strelec volt eredményes a 49. percben, az 53.-ban pedig Milan Skriniar egyenlített. A szlovák henger azonban elmaradt, Málta hősies játékkal, óriási meglepetést okozva kiharcolta a döntetlent.

A második játékrész eleje izgalmasan alakult a Csehország–Belgium találkozón is. Lukas Provod szerezte meg a vezetést a hazaiaknak egy remek átlövéssel az 49. percben, bő 10 percre rá azonban érkezett Romelu Lukaku, aki rendesen beforgatta Ondrej Celustkát. A folytatásban mindkét oldalon akadtak hatalmas helyzetek, több gól viszont nem született.

Portugália Diogo Jota duplájának köszönhetően 2–0-ra vezetett a szünetben Szerbiában, de talán túlságosan is elkényelmesedett, a hazaiak ugyanis 15 perc alatt egyenlítettek a térfélcsere után. Először Alekszandar Mitrovics talált be, akinek ez volt a 39. gólja a nemzeti csapatban, amivel a szerb örökranglista élére ugrott, majd Filip Kosztics egyenlített egy mutatós kontra végén. A meccs legvégén Cristiano Ronaldo megnyerhette volna a meccset, de a kapuson is túljutó gurítását a gólvonalról (vagy azon túlról...) kivágta a szerb védő, így maradt a 2–2.

A negyedik mérkőzésen Luxemburg óriási meglepetésre 1–0-ra győzött Írországban, Gerson Rodrigues volt eredményes a 85. percben.

Eredmények, világbajnoki selejtezők, 2. forduló:

A csoport:

Szerbia–Portugália 2–2 (0–2)

Írország–Luxemburg 0–1 (0–0)

E csoport:

Csehország–Belgium 1–1 (0–0)

H csoport:

Szlovákia–Málta 2–2 (0–2)