Lewandowski kihagyja az angolok elleni rangadót!

🇵🇱🇩🇪 Robert Lewandowski's last 10 matches for club and country:



🆚 Andorra ⚽⚽

🆚 Hungary ⚽

🆚 Stuttgart ⚽⚽⚽

🆚 Lazio ⚽

🆚 Bremen ⚽

🆚 BVB ⚽⚽⚽

🆚 Koln ⚽⚽

🆚 Lazio ⚽

🆚 Frankfurt ⚽

🆚 Arminia Bielefeld ⚽



😞 He is injured and out of Wednesday's game with England pic.twitter.com/Vt3yhZqGCy