Andorra – Magyarország percről percre

A mieink rendkívül gólerősen kezdték a selejtezőket, hiszen Lengyelország és San Marino ellen is háromig jutottunk, más kérdés, hogy előbbin ez sajnos csak az ikszhez volt elég (3–3), utóbbin viszont már a győzelemhez (3–0) – az pedig már egy harmadik kérdés, hogy három büntető mellett azért lehetett volna ennél nagyobb is a differencia. De a lényeg a három pont, ahogyan a mai meccsen is.