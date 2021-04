Egymásnak estek a csapattársak, mindkettőt kiállították

Ami a meccs érdemi alakulását illeti, a már az 5. percben előnybe kerülő Aston Villa a 73. és a 80. percben is betalált büntetőből, a Newcastle-ből a 73. percben kiállították a csereként pályára lépő Steven Taylort, majd jött a 82. perc, amikor futballpályán ritkán látható eseménysor zajlott le: Lee Bowyer és Kieron Dyer egymásnak esett, és mindkettejüket kiállították.

A bunyó

A „szarkákat” 1999 és 2007 között szolgáló Dyer később kifejtette a bunyó hátterét – no nem mintha ez sokat javított volna a helyzet megítélésén.

– elevenítette fel az eseményeket később Dyer, akit meglepett a kiállítása.

Nem tudtam, hogy kiállíthatnak azért, mert a saját csapattársaddal verekszel, úgyhogy amikor megkaptam a pirosat, akkor megdöbbentem. Engem küldtek le először, úgyhogy megvártam a játékoskijáróban, hogy elégtételt vegyek. Odajött, aztán két nagydarab gyúrónk a földre nyomott bennünket, de még akkor is próbáltuk egymást eltalálni. Ott ültünk utána az öltözőben, köztünk a személyzettel, én meg arra gondoltam, hogyan tudnék a közelébe férkőzni. Aztán meghallottuk a hármas sípszót, jöttek be a csapattársak. Boumsong azt mondta, hogy »ha bunyózni akartok, most tegyétek meg«. Én akartam, bosszúra vágytam. Aztán Souness [a csapat akkori menedzsere – a szerk.] jött, hogy ha verekedni akarunk, akkor mindkettőnket elver. Utána Alan Shearer érkezett, és sosem láttam még ilyen idegesnek. Teljesen feldúlt lett, önzőnek és szégyenteljesnek nevezett minket. Tudta, hogy hárommeccses eltiltást kapunk, így lemaradunk az FA-kupa elődöntőjéről.