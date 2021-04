Manchester, Milánó, München és Madrid ünnepre kész

A világbajnoki selejtezősorozat miatti szünetet követően a hétvégén újraindulnak az európai topligák, ennek apropóján pedig kitekintettünk a bajnoki végjátékokra. Van, ahol már eldőltnek látszanak a legfontosabb kérdések, de olyan is, ahol még az aranyért és a bennmaradásért is gigászi csata jöhet.

Anglia

Már lehet gratulálni a Manchester Citynek? Két kieső alighanem már megvan

Pep Guardiola együttese december közepe óta 26 tétmérkőzést játszott le, ebből 25-öt megnyert, és csupán a városi rivális Uniteddel szembeni hazai derbit bukta el. Ennek következtében minden versenysorozatban szárnyal, a bajnokságban 30 meccset játszva 71 ponttal áll, 14-gyel megelőzve a legközelebbi riválist – igaz, a „vörös ördögök” egy összecsapással kevesebbet játszottak, de a vesztett pontokat tekintve meglévő 11 pontos differencia sem kicsi a hátralévő nyolc körre.

A Manchester City rögvest rangadóval folytatja, a 3. helyezett Leicester City otthonába látogat, de ezt követően az utolsó körig csak a május 8-i, Chelsea elleni ütközet lesz olyan, amelyen az ellenfél helyezése nem két számjegyű. A jelenleg 4. helyen álló londoniak mellett zárásként még az Everton (8.) érkezik az első kilencből, és ha ezeket a meccseket még mind el is bukja az éllovas, akkor is bőven elég pontot szerezhet a tabella hátsó részén található együttesek ellen a bajnoki címhez.

Arról nem is beszélve, hogy a Manchester United játszik még a Tottenhammel (6.), a címvédő Liverpoollal (7.) és a Leicester Cityvel (3.) is, Jamie Vardyék pedig a két manchesteri mellett a West Hammel (5.) és a Chelsea-vel (4.) is összecsapnak, tehát még csak könnyebbnek sem mondható a riválisok hátralévő menetrendje.

A Liverpool helyzete nem könnyű, hiszen a 7. helyen álló gárdának öt pont a hátránya a még BL-induló Chelsea-vel szemben, a Manchester United (2.) leszámítva csak mögötte található ellenféllel találkozik a hajrában. A „vörösök” másik esélye, hogy a Chelsea-hez és a Manchester Cityhez hasonlóan még állnak a Bajnokok Ligájában, és egy párharcban a Liverpoolt formától függetlenül nem lehet leírni.

Ami a bennmaradást illeti, a Sheffield United hátránya 14 pont a 17. Newcastle Uniteddel szeben, de a West Bromwich is tíz pontra van a biztonságtól. A Fulham egy meccsel többet játszva viszont csak két pontra van a „szarkáktól”.

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

SZOMBAT

13.30: Chelsea–West Bromwich Albion (Tv: Digi Sport2)

16.00: Leeds United–Sheffield United (Tv: Spíler1)

18.30: Leicester City–Manchester City (Tv: Digi Sport2)

21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

13.00: Southampton–Burnley(Tv: Digi Sport1)

15.05: Newcastle–Tottenham (Tv: Spíler1)

17.30: Aston Villa–Fulham (Tv: Digi Sport2)

20.30: Manchester United–Brighton (Tv: Spíler1)

HÉTFŐ

19.00: Everton–Crystal Palace

21.15: Wolverhampton–West Ham United (Tv: Digi Sport1)

Az élmezőny állása: 1. Manchester City 71 pont (30 meccs), 2. Manchester United 57 (29), 3. Leicester City 56 (29), 4. Chelsea 51 (29), 5. West Ham United 49 (29), 6. Tottenham 48 (29), 7. Liverpool 46 (29), 8. Everton 46 (28)

Németország

Megakad Lewandowski nélkül a Bayern? A Schalke 30 év után búcsúzik az élvonaltól

A legutóbbi nyolc kiírást megnyerő müncheniek ezúttal is jól állnak, 26 kör után négypontos előnyben vannak a három magyar válogatott futballistát is foglalkoztató RB Leiziggel szemben. A bajorok egy kisebb megingás után ismét bombaformába lendültek, a legutóbbi négy bajnokijukat 16–4-es gólkülönbséggel húzták be, a jó szériából érkező Stuttgart ellen úgy nyertek 4–0-ra, hogy a 12. percben emberhátrányba kerültek, és nagyjából fél óráig „erőltették” meg magukat.

Viszont a világ talán legjobb formában lévő csatára, Robert Lewandowski egy hónapra kidőlt, így pedig távolodni látszik számára a Bundesliga-rekord.

A müncheniek korábbi csatárklasszisa, Gerd Müller az 1971–1972-es kiírásban 40-szer volt eredményes (két évvel korábban 38-szor, egy évvel később pedig 36 alkalommal), ezzel csúcstartó a német élvonalban, amelyben a lengyel lett a második játékos, aki egy idényben eljutott 35-ig – ehhez pedig csupán 25 meccsre volt szüksége, így a hátralévő nyolc fordulóban jó esélye lehetett volna a csúcsdöntésre.

Szombaton mindjárt a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató RB Leipzig otthonába látogat a címvédő, egy hazai sikerrel csupán egy pont lenne a felek között a differencia a végjátékra. A PSG elleni BL-negyeddöntőre készülő Bayern a szintén dobogós helyen álló Wolfsburg (3.) otthonába is ellátogat a következő hetekben, továbbá a pocsék forma után edzőt váltó Leverkusen (6.) ellen is pályára lép még a hajrában.

A sérült Szoboszlait továbbra is nélkülöző RB Leipzig a legutóbbi nyolc meccsén hét sikert és egy döntetlent ért el, a Bayern elleni ütközet után május 8-ig nem játszik rangadót, igaz, akkor egymás után jön a Dortmund (5.) és a Wolfsburg (3.) is ellenfélül.

Ami a tabella végét illeti, alighanem elköszönhetünk a másodosztályban legutóbb 1991-ben szereplő Schalkétól, hiszen a csapat 26 meccs alatt csak egyszer nyert, 10 pontjával pedig még az osztályozós helyen álló Kölnnel szemben is 13 pont jelenleg a hátránya. A másik kieső helyre jelenleg az Arminia Bielefeld „pályázik a legjobb esélyekkel”, a gárdának 22 pontja van, de a legutóbbi hat körben csak két ikszig jutó Köln is csak eggyel áll jobban.

Nincs biztonságban Dárdai Pál Herthája és Szalai Ádám Mainzja sem, bár az elmúlt hetekben egyaránt jó formát mutató együttesek legalább már elmozdultak a végzónából (24-24).

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

SZOMBAT

15.30: Augsburg–Hoffenheim

15.30: Borussia Dortmund–Frankfurt (Tv: Sport2)

15.30: Leverkusen–Schalke

15.30: Mainz–Bielefeld

15.30: Wolfsburg–Köln

18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Sport2)

20.30: Mönchengladbach–Freiburg (Tv: Sport2)

VASÁRNAP

15.30: Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Sport2)

18.00: Union Berlin–Hertha BSC (Tv: Sport2)

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 61 pont, 2. RB Leipzig 57, 3. Wolfsburg 51, 4. Eintracht Frankfurt 47, 5. Dortmund 43, 6. Leverkusen 43

Olaszország

Torinói rémálmok: trónfosztás és kiesés a láthatáron

A Serie A-ban még hosszabb a rekordbajnok szériája, hiszen a 36-szoros aranyérmes Juventus az előző kilenc idény mindegyikében felülhetett Olaszország trónjára. Ez az idény eddig ugyanakkor messze nem fáklyás menet, hiszen hiába nyerte meg a BL-csoportját a Barcelona, a Dinamo Kijev és a Ferencváros előtt, a nyolcaddöntőben a Porto kiejtette idegenben szerzett több góllal, a bajnokságban pedig csupán a 3. helyen áll. Ami ennél is meglepőbb, hogy egyszer sem állt ennél jobban az együttes, sőt, a 14. fordulót követően csak a 6. helyen szerénykedett – pedig az első 13 meccsén egyszer sem kapott ki. Azóta a döntetlenekről leszokott a torinói együttes, csupán egyszer ikszelt, viszont a Benevento ellen már a negyedik veresége is összejött, így pedig tíz pont a hátrány az Interrel szemben.

A végjátékban azért a riválisokkal szemben szerezhet még fontos pontokat a Juve, hiszen fogadja a Napolit, a Milant és az Intert is, az Atalantához pedig vendégként érkezik.

Továbbá muszáj kiemelni Cristiano Ronaldót, aki 36 évesen is tarthatatlan, idén 13 bajnokin 11-szer volt eredményes, az idény során 23-nál tart, ezzel pedig vezeti a mesterlövészek versenyét!

A legjobb helyzetben a BL-ből már a csoportkör végén búcsúzó Inter van, amely a legutóbbi nyolc meccsét megnyerve vezeti február közepe óta a bajnokságot, miután az erőn felül kezdő, és a 21. fordulóig éllovas Milan az elmúlt hetekben háromszor is vereséget szenvedett – a különbség pedig ennek eredményeképpen a két 18-szoros bajnok között is masszívra nőtt, a fekete-kékek egy meccsel kevesebbet játszva is hatpontos fórban vannak.

A piros-feketék sorsolása nem vészes, április végéig csak a tabella nem éppen előkelő helyein lévő ellenfelek jönnek, aztán a most hetedik Lazio, és a Juventus otthonába látogatnak, majd az Atalanta vendégeként zárnak. Az Internek lesz még egy nápolyi kirándulása, majd május közepén négy nap alatt a Romát fogadja és a Juvéhoz utazik, addigra pedig már eldőlhet a scudetto sorsa.

A tabella végén a Crotone áll 15 ponttal, nyolc pontra a még bennmaradó 17. helytől, de a Parma (19) helyzete sem fényes. Mivel a 14–16. pozícióban tanyázó Fiorentina, Spezia, Benevento hármas egyaránt 29 ponttal áll, a legnagyobb valószínűséggel az utolsó négy csapatból kerül ki a kieső trió. Márpedig Torino (23) másik csapata csupán egy ponttal előzi meg a Cagliarit (22)...

A húsvéti ünnepek miatt itt a héten minden mérkőzést szombaton rendeznek meg.

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

SZOMBAT

12.30: Milan–Sampdoria (Tv: Digi Sport1)

15.00: Atalanta–Udinese

15.00: Benevento–Parma

15.00: Cagliari–Verona

15.00: Genoa–Fiorentina

15.00: Lazio–Spezia (Tv: Digi Sport3)

15.00: Napoli–Crotone

15.00: Sassuolo–Roma (Tv: Digi Sport1)

18.00: Torino–Juventus (Tv: Digi Sport1)

20.45: Bologna–Internazionale (Tv: Digi Sport1)

Az élmezőny állása: 1. Inter 65 pont (27 meccs), 2. Milan 59 (28), 3. Juventus 55 (27), 4. Atalanta 55 (28), 5. Napoli 53 (27), 6. Roma 50 (28), 7. Lazio 49

Spanyolország

Hármas versenyfutás az aranyért

A topligák közül a La Ligában a legnagyobb a csata az első helyért, hiszen itt az élen és harmadik helyen álló madridi nagyokat csupán hat pont választja el egymástól – no meg a Barcelona.

A hármas közül épp a címvédő Real Madrid áll legrosszabbul, amely az 5. forduló után még vezette a bajnokságot, de hiába nyerte meg a barcelonai el Clásicót, október közepe és november vége között háromszor is kikapott, ezzel pedig visszacsúszott a negyedik helyre, és bár innen a második helyre kapaszkodott, két egymást követő iksszel a harmadikként töltötte márciust.

Az Atlético épp városi riválisa botladozása során lépett az élre, november 7. óta pedig ki sem engedte a kezéből az irányítást. Ehhez persze nem ártott, hogy előbb egy hétmeccses győzelmi szériát épített, majd a Real elleni derbizakó után egy nyolcmeccseset is, ami a La Liga idényének legjobb mutatója.

Luis Suárez megkaparintása remek húzásnak bizonyult, az uruguayi támadó 19 gólt szerzett már a La Ligában.

Nála pedig „természetesen” csak Lionel Messi áll jobban a bajnokságban, bár az argentin számára ugyanolyan nehezen indult az idény, mint a Barcelonának. Pedig az első két bajnokijukat még 7–0-val abszolválták a katalánok, ezt követően viszont október és december eleje között nyolc ütközeten csupán két győzelem és két döntetlen volt a mérleg négy vereség mellett. Messinek sem akartak jönni a gólok, az első forduló után ötször is néma maradt, a Cádiz elleni zakó után pedig 10 találkozón négynél járt.

Azóta a Barcelona már 18 veretlen meccsnél tart a bajnokságban, az argentin pedig 2021-ben 12 bajnokin 16 gólig és 7 gólpasszig jutott...

Ami a hátralévő menetrendet illeti, az Atlético Madrid előbb a 4. Sevillához látogat, majd marad a városban, ahol a 6. helyen álló Betis vendége lesz. Ezt négy könnyű meccs követi, majd május 9-én Barcelonában lép pályára, mielőtt az 5. helyezett Real Sociedadot fogadja, ezek az ütközetek kulcsfontosságúak lehetnek az aranyéremért folytatott csatában.

A Barcelona jövő szombaton a Real Madrid otthonában szerepel, ezenkívül viszont csak a Villarreal (7.) és a már említett Atlético elleni ütközet elleni lesz olyan csapat ellen, amely az élmezőnyben tanyázik.

A Real Madrid helyzetét bonyolítja, hogy utolsóként még áll a BL-ben is, itt az április eleje brutális lesz, hiszen az el Clásico előtt és után a Liverpoollal csap össze a királyi gárda. Ezeken akár a teljes idénye el is úszhat a bajnoki címvédőnek... Ha nem így lesz, akkor is ott van még a Betis (6.), a Sevilla (4.) és a Villarreal (7.) elleni bajnoki is, a már említett hatpontos hátrány mellett.

Nem könnyű idényzárás, amely során nagyon kellene valaki a 32 tétmeccsen 23 gólt szerző Karim Benzema mellé, mert rajta kívül csak Casemiro jutott el legalább ötig – no, túl nagyon ő sem szárnyalta, hattal áll a második helyen.

A kiesés kérdése is itt a legnyíltabb, hiszen itt az utolsó Huesca (21) hátránya is csupán négy pont a 17. helyezett Elchéhez (25) képest, de még a 13. Osasuna (30) előnye is csak hét pont a már kieső Eibarral (23) szemben.

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

21.00: Levante–Huesca (Tv: Spíler2)

SZOMBAT

14.00: Granada–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Eibar (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Cádiz–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Barcelona–Valladolid (Tv: Spíler2)

Az élmezőny állása: 1. Atlético Madrid 66 pont, 2. Barcelona 62, 3. Real Madrid 60, 4. Sevilla 55, 5. Real Sociedad 45, 6. Betis 45, 7. Villarreal 43

(Borítókép: Clive Brunskill / AFP)