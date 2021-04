A Manchester City végre felülhet Európa trónjára

8. PORTO (portugál) 8 pont

A keret összértéke: 263,1 millió euró

Ahogyan a nyolcaddöntő előtt, ezúttal is egyértelmű volt, hogy a „sárkányok” zárják az összeállításunkat, csupán egy tippsorban nem a nyolcadik helyre futott be a portugál együttes. Pedig a BL-ben eddig remekül teljesít a gárda, hiszen a csoportkörben csak a Manchester Citytől kapott gólt (1–3), otthon még Pep Guardiola együttese ellen is jó volt egy ikszre, a Juventust pedig óriási meglepetésre előbb 2–1-re megverte hazai pályán, majd Torinóban közel 70 percet emberhátrányban játszva is kihozta a mérkőzést ráadásban 3–2-es vereségre, amivel idegenben lőtt több góllal kiejtette Cristiano Ronaldóékat.

A bajnokságban is jó formába lendült az együttes, de ez alighanem már késő bánat, hiszen a legutóbbi négy meccs megnyerése ellenére hét pont a hátránya az egy meccsel kevesebbet is játszó Sporting CP-vel szemben – az éllovasnak még tíz találkozója van hátra.

Most a saját pályájára sem számíthat a Porto, hiszen a Chelsea elleni párharc mindkét meccsére Sevillában kerül majd sor, ami viszont ennél is nagyobb érvágás, hogy az idényben eddig 15 gólnál és 13 gólpassznál járó Mehdi Taremi kiállítás miatt, a 19-szer eredményes, hét asszisztig jutó Sergio Oliveira pedig sárga lapok miatt nem játszhat az első mérkőzésen.

7. DORTMUND (német) 13 pont

A keret összértéke: 581,45 millió euró

A Borussia bajnoki idényét is kezdhetjük zárójelbe tenni, a Frankfurt elleni hazai vereséggel ugyanis már a BL-indulást érő negyedik hely is hét pontra van hét körrel a vége előtt, a Bayern pedig már 21-gyel vezet a dortmundiak előtt.

A kupaelődöntőben májusban, majd a másodosztályú Holstein Kiel ellen pályára lépő gárda a BL-ben a nem túl veretes Lazio, FC Bruges, Zenit hármassal felálló F csoportot nyerte meg, arra már többen felkapták viszont a fejüket, hogy idegenben 3–2-re megverte a Sevillát, majd otthon 2–2-vel búcsúztatta a spanyol együttest.

Ha Dortmund, akkor megkerülhetetlen Erling Haaland személye, a fél világgal összeboronált, 20 éves norvég csatár a legutóbbi négy BL-meccsén egyaránt duplázni tudott, az elitsorozatban 14 találkozón 20-szor volt eredményes, az együttes színeiben pedig eddig 50 tétmeccsen 60 kanadai pontja (49 gól, 11 gólpassz) van.

A fekete-sárgák a sérüléssel is hadilábon állnak, hiszen a transfermarkt.de által 100 millió euróra taksált Jadon Sancho csípője miatt maródi, de Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou és a 16 éves csodagyerek, Youssoufa Moukoko sem léphet pályára.

Érdekesség, hogy a Manchester Cityvel eddig csupán egyszer találkozott a Dortmund, de akkor egy 1–1-es döntetlen és egy 1–0-s hazai siker jött össze, tehát még veretlen az angolokkal szemben.

6. REAL MADRID (spanyol) 24 pont

A keret összértéke: 745,5 millió euró

A 13-szoros BEK/BL-győztes királyi gárda festett már erősebben is az elmúlt években, csupán egy listán fért be az első négybe nálunk.

A jelenlegi kiírásban a Sahtartól oda-vissza kikapott az együttes, de az Inter elleni hat ponttal, valamint a Mönchengladbach elleni néggyel így is összejött végül a csoportelsőség. A nyolcaddöntő első felvonásán bő 70 perc emberelőny mellett sikerült a végén kiharcolnia az 1–0-s sikert, a visszavágón viszont már egyértelműen az Atalanta fölé tornyosult az együttes.

A bajnokságban váratlanul helyzetbe kerültek a blancók, hiszen az Atlético Madrid sevillai vereségének köszönhetően csupán három pont a hátrány, igaz, itt azért még a BL-ből már búcsúzó Barcelonának is lesz beleszólása a csatába.

Óriási érvágás a Real Madrid számára, hogy Sergio Ramos sérülése miatt nem léphet pályára a Liverpool elleni első mérkőzésen, de a rendre maródi Eden Hazard is kihagyja az odavágót. A legfrissebb hírek szerint Raphaël Varane koronavírusos, így tehát ő sem léphet pályára!

Az sem kis baj, hogy az ellenfeleknek kis túlzással elég egyedül Karim Benzemára figyelni, hiszen ebben az idényben 24 gólnál jár az elmúlt hét meccsén egyaránt eredményes francia, mögötte viszont Casemiro áll a legjobban – hat találattal… Ami bizakodásra adhat okot, az Marco Asensio formája, hiszen a legutóbbi három találkozón ő is rendre betalált.

5. CHELSEA (angol) 33 pont

A keret összértéke: 779,8 millió euró

Ha a múlt héten rendezik az első meccseket...

Thomas Tuchel hatalomátvétele óta remekel a Chelsea, az első 14 mérkőzésen tíz győzelem, négy döntetlen és 17–2-es gólkülönbség volt az együttes mutatója, ráadásul hét meccsen keresztül egy gólt sem kapott a londoni klub. No, ehhez képest lehet itt tartalékos felállásról, pihentetésről, Thiago Silva korai kiállításáról vagy bármiről beszélni, de a hétvégén az utolsó előtti, 19. helyen álló West Bromwich csak gurított egy ötöst a Stamford Bridge-en... (2–5).

Lőw Zsolték együttesénél azért alighanem csak egy, tényleg szerencsétlen találkozóról kell beszélni, és mivel BL-párharcra elvileg mindenki hadra fogható lesz – ellentétben a fentebb említett portói kulcshiányzókkal –, azért jócskán esélyesebb a nyolcaddöntőben az Atlético Madridot búcsúztató Chelsea.

A két gárda eddig négy idényben futott össze egymással a BL-ben, a Porto két sikert és egy döntetlent TuD felmutatni öt vereség mellett.

4. PARIS SAINT-GERMAIN (francia) 35 pont

A keret összértéke: 869,8 millió euró

Pedig nem indult ám rosszul a párizsi hétvége sem. Neymar február óta először léphetett kezdőként pályára, az első félidőben sorra jöttek a helyzetek a Lille elleni rangadón, hogy aztán az egyetlen lehetőségével élő vendégek forduljanak előnnyel, majd nyerjenek 1–0-ra, így nagy lépést téve a bajnoki cím felé. Ja, és a brazil támadót még ki is állították a végén...

A BL-ben az RB Leipziget, a Manchester Unitedet és az Istanbul Basaksehirt is megelőző, a 16 között a Barcelonát kivégző párizsiak számára az sem épp jó hír, hogy Marco Verratti és Alessandro Florenzi koronavírus miatt, Juan Bernat, Layvin Kurzawa sérülés, Leandro Parades pedig eltiltás miatt nem léphet pályára, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy Danilo, Abdou Diallo, Mauro Icardi, Moise Kean és Thilo Kehrer játéka is kérdéses.

Persze amíg a támadósorban a 180 millió eurós becsült értékével a világ legjobbjának számító Kylian Mbappé (37 meccs, 30 gól, 9 gólpassz az idényben) és a 128 millióval második Neymar (20, 13+6) is bevethető, addig egyik védelem sem mehet biztosra.

A Bayern elleni párharc történetében az első két meccset egyaránt megnyerte a PSG, majd a következő három csoportkörös ütközet során mindig a hazaiak nyertek. A felek legfontosabb meccsére tavaly augusztus 23-án került sor, amikor a német csapat 1–0-ra legyőzte riválisát a fináléban, így elhódította a trófeát.

3. LIVERPOOL (angol) 37 pont

A keret összértéke: 1,01 milliárd euró

Az angol bajnok idényére alaposan rányomta a bélyegét a sok sérülés, bár az évet még elsőként kezdte a gárda, az áprilist már csak nyolcadikként, miután nyolcszor(!) is kikapott – alaposan rá is fér majd az együttesre a nyári erősítés.

Két sikerrel és a riválisok botlásaival viszont hirtelen újra csak három pont a hátránya BL-indulást érő negyedik helytől, igaz, rendkívül sűrű itt a mezőny még.

A kupasorozatokból már kizúgó gárda a BL-ben az Atalantát, az Ajaxot és a Midtjyllandot előzve nyerte meg a csoportját, majd Gulácsi Péteréket kétszer is könnyedén verte meg Budapesten 2–0-ra. A leginkább szembeötlő az volt a lipcseiek elleni párharc során, hogy a Bundesligában második helyen álló együttes játékát gyakorlatilag teljesen megölték, és kiscsapatnak tűnt a „vörösök” ellen a rivális.

A Real Madrid ellen revansra készülő – mint ismert, a 2018-as fináléban 3–1-re nyertek a spanyolok – Liverpool védelméből Joe Gomez, Joel Matep és Virgil van Dijk is hiányzik, de egy párharcban a Mersey-partiakat sohasem lehet leírni...

2. BAYERN MÜNCHEN (német) 49 pont

A keret összértéke: 841,6 millió euró

Az együttes augusztus óta megnyerte a Bajnokok Ligáját, az európai és a német Szuperkupát, a klubvilágbajnokságot, a Bundesligában pedig Gulácsi Péteréket a hétvégén legyőzte. Hétpontos előnyre tett szert hét körrel a vége előtt, érik sorozatban a kilencedik bajnoki cím.

A BL csoportkörében játszi könnyedséggel előzte meg az Atlético Madrid, Red Bull Salzburg, Lokomotiv Moszkva triót, a nyolcaddöntőben pedig már Rómában kivégezte a Laziót (1–4), és kettős sikerrel jutott a nyolc közé.

Már éppen kezdett minden túl szépen festeni, amikor jött Robert Lewandowski válogatottbeli sérülése, a lengyel gólvágónak 25 bajnokin 35 találat volt a termése, és minden esélye megvolt rá, hogy felülmúlja Gerd Müller 1972 óta fennálló 40-es termését. A legfrissebb hírek szerint ugyanakkor az sem elképzelhetetlen, hogy a PSG elleni visszavágón már játszhat!

1. MANCHESTER CITY (angol) 53pont

A keret összértéke: 1,03 milliárd euró

Szavazásunkban nagy csatában végül Pep Guardiola jelenlegi csapata megelőzte a korábbit, így a Manchester City nálunk a favorit.

A bajnokságban aranykapuba érő gárda legnagyobb erőssége egyértelműen az elképesztő mélysége, hiszen 11 játékosa is legalább 50 millió eurót ér, további kilenc futballistának pedig legalább 20 millió euró a piaci értéke.

Pontosan ezért teheti meg a spanyol tréner, hogy kedve (és persze a játékosok erőnléte) szerint rotálja a keretét, és a kapu előtt sem csupán egy futballistára kell koncentrálni, hiszen Ilkay Gündogan (16 gól, 3 gólpassz), Raheem Sterling (13+11), Gabriel Jesus (13+3), Phil Foden (11+9) és Rijad Mahrez (10+6) is elérte a két számjegyű határt, és akkor a 23 kanadai pontnál járó Kevin De Bruyne (7+16) vagy Ferran Torres (8+3) és Bernardo Silva (5+5) még szóba sem jött...

A rotálásra pedig szükség is van, hiszen bár a PL-arany már gyakorlatilag a zsebben, messze nem ez az egyetlen, amire Guardioláék hajtanak! Az FA-kupában április 17-én a Chelsea ellen lépnek pályára az elődöntőben, a Ligakupában 25-én döntőznek a Tottenhammel, és a BL-ben is menetel a gárda – összejöhet akár négy trófea is!

Ráadásul az elitsorozatban a sorsolásra sem lehet panasz, hiszen eddig a Porto, az Olympiakosz, a Marseille és a budapesti mérkőzéseken a Mönchengladbach volt az ellenfél, most pedig a megmaradtak közül ugyancsak nem kiemelkedő Dortmund a rivális. A 17–1-es gólkülönbséget viszont nem kell magyarázni, és akárhogy is nézzük, egyedül a City csoportjából van még talpon két csapat is a nyolc között.

Amit fontos még kiemelni, hogy az óriási pénzekből felépített manchesteri gárda eddig még sosem játszhatott BL-döntőt, az elődöntőbe is csak egyszer jutott be.

Ez lenne tehát az Index erősorrendje a végjáték előtt, mint látható, a két legjobb és a negyedik helyezett is a felső ágon kapott helyet – a dortmundiak ennek feltehetően kevéssé örülnek. Ha jönnek az általunk várt eredmények, akkor angol házidöntőt hozhat a 2021-es finálé!

Ön szerint melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2020–2021-es idényét? 418 Bayern München

214 Manchester City

71 Liverpool

56 Real Madrid

51 Paris Saint-Germain

42 Chelsea

20 Porto

17 Dortmund

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

KEDD

21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Liverpool (angol)

SZERDA

21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Porto (portugál)–Chelsea (angol)

A visszavágókat jövő kedden és szerdán rendezik meg.

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Bayern München (német)/Paris Saint-Germain (francia)–Manchester City (angol)/Borussia Dortmund (német)

Real Madrid (spanyol)/Liverpool (angol)–Porto (portugál)/Chelsea (angol)

A DÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Bayern München (német)/Paris Saint-Germain (francia)/Manchester City (angol)/Borussia Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol)/Liverpool (angol)/Porto (portugál)/Chelsea (angol)

