Az Inter lecsaphat az újjászületett „vörös ördögre”

Lingardot január végén vette kölcsön a West Ham United, azóta kilenc bajnoki mérkőzésen 12 kanadai pont (nyolc gól, négy gólpassz) a mérlege.

Nála több találatot büntető nélkül a topligában a Londonba érkezése óta csak Lionel Messi, Robert Lewandowski (10-10), Cristiano Ronaldo és Karim Benzema (9-9) szerzett!

* Players to score more non-penalty goals than Jesse Lingard (8) in Europe's top five leagues since his move to West Ham



Lionel Messi - 10

Robert Lewandowski - 10

Cristiano Ronaldo - 9

Karim Benzema - 9 pic.twitter.com/zgAMWaF8XP