Kloppék az első meccs miatt szomorkodnak, Guardiola Fodent dicsérte

„Mindig vannak kulcspillanatok, de ezt a párharcot nem most, hanem Madridban buktuk el” – nyilatkozott a német szakember. A liverpooli meccsel kapcsolatban hozzátette: jól játszottak, agresszívak voltak, helyzeteket dolgoztak ki, amellyel kellemetlenséget okoztak a Real Madridnak, a gól viszont hiányzott a játékukból. Mohamed Szalah ígéretes helyzetekben rontott, és Sadio Manéval, valamint Roberto Firminóval alkotott támadósora ezúttal nem bizonyult olyan veszélyesnek, mint az elmúlt két idényben.

Tudjuk, hogy Mo Szalah milyen gyakran fejez be góllal ilyen helyzeteket csukott szemmel. De ezúttal mégsem sikerült neki. Ma este teljesen rendben voltunk, de mégis kiestünk

– mondta a német edző.

James Milner, a Liverpool játékosa szerint megfelelő volt a hozzáállásuk és a teljesítményük a visszavágón, de a kihagyott helyzeteik megbosszulták magukat.

Egyértelműen mi voltunk a jobb csapat, megdolgoztunk a győzelemért. Gyorsan le akartuk dolgozni a hátrányunkat, és ennek megfelelő tempóval kezdtünk. Ha ilyen intenzitással játszottunk volna az első mérkőzésen, akkor egészen más lett volna a párharc kimenetele. A két meccset tekintve végül nem voltunk elég jók

– nyilatkozta az angolok középpályása.

Zinédine Zidane, a több játékosát, köztük kulcsembereit (Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard, Dani Carvajal) nélkülöző Real Madrid francia vezetőedzője hangsúlyozta: továbbjutásuk összefogás eredménye.

„Ezt a csapatot nem lehet leírni, és mindig többet akar” – nyilatkozta. Kiemelte: erős hazai kezdésre számítottak, nem is csalódtak, de állták a rohamokat, amire büszkék lehetnek. Miként arra is, amit az elmúlt héten elértek. A fővárosiak hét végén a Barcelona 2–1-es legyőzésével tették nyílttá a bajnoki versenyfutást, és jutottak közben a BL legjobb négy csapata közé. A spanyol gárda brazil játékosa, Casemiro is hiányzó társait emelte ki, valamint azt, hogy a csapat oszlopának nevezett Ramos, Varane belső védőpárost nagyszerűen helyettesítette Nacho Fernández és Eder Militao.

Megmutatták, hogy elég jók ahhoz, hogy ebben a csapatban játsszanak. Tudtuk, hogy nehéz feladat vár ránk, tekintettel arra, hogy milyen ellenféllel mérkőzünk. Nagyon nehéz a Liverpool ellen játszani, de csapatunk fantasztikus munkát végzett, amelyből mindenki kivette a részét

– mondta Casemiro.

A 13-szoros BEK/BL-győztes Real Madrid az elődöntőben is angol klubbal mérkőzik meg, ellenfele a 2011/12-es sorozatban első Chelsea lesz.

Josep Guardiola Phil Foden teljesítményét dicsérte, miután a Manchester City szerda este 2–1-re nyert a Borussia Dortmund vendégeként és kettős győzelemmel jutott be a legjobb négy közé.

Az angol együttes továbbjutása 15 perc után veszélybe került, miután a német csapat Jude Bellingham góljával előnyt szerzett. A szünet után azonban Rijad Mahrez büntetőből egyenlített, Foden pedig a 75. percben betalált, ezzel eldöntötte a párharcot.

„Két nagyon fontos gólt is szerzett, és sokat segített, hogy ott lehessünk az elődöntőben” - dicsérte 20 éves szélsőjét Guardiola, utalva arra, hogy Foden az első meccsen is eredményes volt a Dortmunddal szemben.

Egyre inkább megtanul döntéseket hozni, dinamikusan futballozik támadásban és védekezésben is, csakúgy, mint a kis területen zajló játékban

– jelentette ki a katalán tréner. Hozzátette, Foden mindig keresi azokat a szituációkat, amikor játékba avatkozhat.

A Manchester City az elmúlt hat évben másodszor került be a legjobb négy közé a BL-ben, Guardiola irányításával azonban most először. Az edzőnek ez már a nyolcadik elődöntős párharca lesz a legrangosabb európai kupasorozatban, mellyel utolérte az örökranglistán a portugál José Mourinhót.

„Sokat jelent ez, a klub és a csapat megérdemli” – nyilatkozta a szerdai meccs után Ilkay Gündogan, a City középpályása. „Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk egy nagyszerű versenysorozatban, és eljutottunk a négy közé ezzel a kerettel” – tette hozzá, majd dicsérte az ellenfelet, kiemelve, hogy a Dortmundnak számos minőségi futballistája van, akikkel „egy jó napot kifogva” bárkit le tud győzni.

A BL-nek különösen ebben a szakaszában már minden arról szól, hogy mennyire tudsz meccsben maradni, és döntő jelentőségű a hozzáállás, valamint a futballisták személyisége.”

A német csapatot megbízott edzőként irányító Edin Terzic úgy fogalmazott, „keserves csalódottságot” érez, mert a párharc négy félidejéből háromban úgy érezték, hogy továbbjutásra állnak.

„Próbáltuk szorossá tenni az összecsapást, és a meccs nagy részében ez sikerült is, úgyhogy most el vagyunk keseredve” – mondta, ugyanakkor kijelentette, hogy a City mindkét találkozón kiemelkedően futballozott, és megérdemelten jutott tovább.

A Manchester City a fináléba jutásért a címvédő Bayern Münchent kedden búcsúztató Paris Saint-Germainnel találkozik majd.

(Borítókép: Wolfgang Rattay / AFP)

(MTI)