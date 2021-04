Újabb pozitív teszt, karanténban az egész Hertha

Csütörtök reggel derült ki, hogy Dárdai Pál vezetőedző, Admir Hamzagic másodedző, és a csatár Dodi Lukebakio tesztje is pozitív lett. Mindhárman tünetmentesek, és karanténba kerültek. Mivel a másik edző, Andreas Neuendorf kontaktszemélynek számít, és karanténba kényszerült, ezért a megfelelő edzői végzettséggel rendelkező Arne Friedrich sportigazgató tartotta az edzést.

Úgy tűnt, a történtek ellenére megtartható a vasárnapi mérkőzés Szalai Ádám együttese, az FSV Mainz ellen, ám estére kiderült, hogy egy újabb berlini játékos, Marvin Plattenhardt is megfertőződött, ezért péntektől 14 napos karantén vár az egész csapatra és a szakmai stáb minden tagjára. Mindez azt jelenti, hogy a Mainz, a Freiburg és a sereghajtó Schalke elleni mérkőzéseket el kell halasztani, a berlini csapat már be is nyújtotta ez iránti kérelmét a Német Labdarúgó Szövetségnek.

(Borítókép: Soeren Stache / AFP)

(Index / MTI)